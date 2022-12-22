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疑因不堪長期照顧壓力 罕病女遭父母刻意「胖死」陳屍床上

聯合新聞網／ 綜合報導
英國罕病少女凱莉亞（Kaylea）疑似被父母「活活胖死」。圖／翻攝推特
英國罕病少女凱莉亞（Kaylea）疑似被父母「活活胖死」。圖／翻攝推特

英國一名16歲少女因先天的罕見疾病「脊柱裂」而長期需要照顧，但她的父母卻疑似因不堪這樣的照顧壓力，以及想避免刑責，選擇刻意將她養到「過度肥胖」，導致少女因爲過度肥胖與其他併發症而死亡，少女的母親近日終於坦承「誤殺」女兒，父親則仍持續否認罪責。

根據外媒County Times報導，英國一名16歲少女凱莉亞（Kaylea）因患有脊柱裂，即為脊柱骨因先天性成形不全，所導致脊髓流到脊柱骨外發生粘黏或損傷，產生各種先天性神經障礙而造成多種的併發症，而導致長期需要人照料。

然而凱莉亞39歲的母親莎拉（Sarah Lloyd-Jones）與44歲的父親艾倫（Alun Titford）卻疑似不堪長期照顧，刻意將凱莉亞養到病態肥胖的狀態，最終導致凱莉亞因肥胖和多重併發症而死亡，英國威爾斯波伊斯郡 （Powys）救護單位在2020年10月10日接獲凱莉亞父母報案，表示女兒陳屍家中床上，整起案件才曝光。

檢警調查過後認為父母涉有重嫌，他們疑似透過不健康的飲食且缺乏運動、整潔的環境，導致過失殺人的情事產生。檢方也指出，凱莉亞生前除了有脊柱裂與腦積水的症狀外，還有大面積潰瘍、感染與發炎，因此認為少女的父母並未盡到照顧責任，在「可預見的狀況」下使女兒走向死亡一途。

近日凱莉亞的母親一改過去的否認說詞，承認自己「誤殺」了女兒，並明知女兒可能會有因肥胖而死亡的風險卻仍漠視，檢方也讚揚莎拉的坦承。而父親艾倫則不斷否認指控。法官表示，全案將於明年宣判。

肥胖 英國 罕見疾病 殺人

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