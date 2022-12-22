背痛休帶薪假卻拍片狂跳電臀舞 女子被公司告上法院

西班牙一名女員工以「背痛」為由向公司請假，但她在支薪休假期間仍拍攝自己瘋狂扭屁股大跳「電臀舞」的影片，引發公司不滿後遭到解僱，雙方更因此對簿公堂。

據ODDITYCENTRAL報導，這名遭革職的女子自2006年起在Lupa超市擔任收銀員。2021年1月底，她宣稱自己背痛難耐，向公司請支薪病假。不過後來女子在休假期間照常拍影片上傳TikTok，其中更包含女子奮力扭臀狂跳「電臀舞」的影片，超市經理看見影片後十分不悅，在當年9月14日將女子解僱。

西班牙卡斯提亞-萊昂（Castilla y León）自治區高級法院近期作出判決。法庭判決書引用該公司解僱通知書指出，女子原本說要請假接受治療，後來這段時間卻被用來拍影片，公司認為女子的行為根本是詐欺，也完全不尊重公司和同事。

法官表示，女子在帶薪休假的八個半月中上傳了好幾部影片，還常在影片中跳舞，做出「跟疼痛描述不符合的動作」，因此裁定公司勝訴，但全案仍可上訴。