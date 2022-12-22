180萬元紙鈔打造！女大生畢業穿超浮誇「天使之翼」 背後是他出錢
每位學生都很期待大學畢業典禮，希望能夠在求學最後階段和同學留下美好回憶。近日就有一名泰國應屆畢業生穿著價值200萬泰銖（約新台幣180萬元）的「天使之翼」出席畢典，引發全場關注，據了解，這套要價不斐的「天使之翼」是女大生男友祕密籌備的禮物，連店家接到訂單時都非常詫異。
綜合泰國媒體報導，近日曼谷大學畢業典禮出現一個奇特畫面，有名女大生穿了一身紙鈔打造的天使裝亮相，從影片可看出，她頭戴著皇冠，身穿3個超大花環，背後還有一對紙翅膀，讓現場同學家長看傻眼，爭相向前搶著拍照。
@bangkok.bu
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泰媒指出，這一整套天使裝都是由千元紙鈔摺疊而成，共價值約200萬泰銖（約新台幣180萬元），而這禮物還是女大生男友秘密準備的，讓人不由地驚嘆其「鈔」能力太強大。
店家也透露，接到女大生男友訂單半信半疑，怎麼有人想用一堆紙鈔打造禮服呢？沒想到女大生男友得知可以製作紙鈔裝後，毫不猶豫馬上匯款，讓店家可以著手趕工，讓這套天使之翼能在女大生畢業典禮亮相。
畫面一出後引發網友熱烈討論，許多人留言「羨慕...他女友畢業不用工作，繼續讀書吧」、「我要是拿到這麼多，第一年就不工作，先去旅遊」、「一般父母為了孩子養家糊口，要用多少年才能賺到200萬泰銖以上啊？」、「希望我心愛的男朋友也這樣花錢」。
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