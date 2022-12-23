夫突然說「想看你多P」 人妻被拉去雜交派對後也沉淪其中

在一般的感情觀念裡，認為若是有固定交往對象了，那麼與其他人發生關係，就算是一種背叛行為。但有一名日本男子，不只接受另一半和他人上床，甚至還認為這是自己的性癖，因而特別鼓勵對方這麼做。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，一位化名清美的38歲女性，與一位男性交往兩年，在相愛之下結婚。沒想到婚後，男方卻說想看她跟多人從事性行為的樣子，讓她感到非常驚訝，才發現嫁給了一位變態男性。

不過在慫恿之下，她還是和丈夫一起參加了雜交派對。在與不認識的人性交過程中，清美內心也有股「愛」的神奇感覺。她還說這和一般的男女相愛不同，而是更屬於人類本能的一種感情。自此之後，她便迷上了雜交派對，變得比丈夫還常參加。

清美回憶，曾有一個晚上，她與多達20位男性發生關係。在一切完事，彼此互相告別說「辛苦了」、「謝謝」的時候，她有種好像大家都是親人兄弟的感覺。丈夫見她習慣了雜交場合，似乎也感到內心放鬆不少。不過後來因為疫情，類似派對也逐漸停止舉辦，才讓他們決定暫時休息，等待往後重回的時機。