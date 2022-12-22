花心老闆把女人當玩物「每天換床伴」 婚後太太攤牌才知慘遭報應

有些男性拈花惹草的行為，傷害了許多女性。然而無論何時做過的事情，往後都很有可能報應在自己身上。近來日本媒體，就有這樣的感情案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名藤原健太郎的59歲男子，是一家人力派遣公司的大老闆。雖然事業成功，不過藤原個性上卻瞧不起女性，從年輕時期就把女人當成玩物一樣對待，認為就是要每天換一位女人陪睡，不需要對誰抱持著真感情。

然而，藤原後來迷上了一位35歲，叫做惠理子（化名）的女性。惠理子雖然不是說長得特別漂亮，但性格卻非常高冷，讓藤原不知不覺中受到吸引。兩人交往一年左右順利結婚，不過就在結婚的時候，惠理子卻表示不希望舉行婚禮，也不想拍攝婚紗照。

儘管藤原覺得有些古怪，但還是遵照惠理子的要求。婚後，藤原察覺惠理子經常到他的房間裡，翻動他工作上的資料。藤原一度懷疑，惠理子是不是為了錢才和他結婚的，但就在差不多半年過後的某一天，妻子卻拿著蒐集好的資料，當面和藤原攤牌。

原來藤原當初還是花花公子時，曾經和某位女性發生關係，並且害對方懷孕墮胎，而惠理子正是該為女性的親姐姐。她找到藤原挪用公司公款，花在玩女人等私人用途上的證據。遭到威脅的藤原，只好支付墮胎及慰問金合計約一千萬日圓款項（約相當於新台幣232萬元）。

惠理子收到款項後立刻搬離藤原家，沒多久後便提出離婚，結束短短八個月的婚姻。由於藤原曾玩弄過的女人不計其數，以致於後來遇到其他女性，就懷疑對方是否和惠理子一樣，曾經和自己年輕時犯下的錯有瓜葛，而成天感到提心吊膽。