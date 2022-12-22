不准丈夫參加前妻葬禮 女子被罵沒心沒肺

國外一名女子因為不願讓丈夫參加前妻葬禮，夫妻倆鬧不愉快，決定上網請網友定奪，沒想到風向一面倒，網友都覺得女子太過小心眼，引發熱烈討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上發文表示丈夫在跟自己結婚之前曾有過另一段婚姻，丈夫跟前妻是在大學認識的，兩人戀愛結婚後發現不適合，最後離婚收場，不過離婚後兩人依然是好朋友。

雖然女子在認識丈夫時，丈夫就提及前妻，強調前妻是他生命中最重要的人之一，但女子還是對兩人的關係很感冒。女子表示，她和丈夫訂婚時，丈夫也還是持續和前妻見面，即使後來兩人各自再婚，還是會一起出去吃飯、看電影。結婚後女子向丈夫反應他跟前妻的互動讓她不舒服，但丈夫卻說「我之前給過你機會退出了」。

近期女子的丈夫和前妻出門吃午餐，前妻去牽車路上動脈瘤破裂，最後搶救不及身亡。丈夫因此難過了好一陣子，但女子卻感到如釋重負。丈夫開始跟前妻的現任老公一起策畫葬禮，但女子向丈夫表明她不希望丈夫去參加葬禮。

女子認為自己為了這段關係隱忍多年，現在丈夫哭也哭夠了，哀悼也哀悼得夠久了，為什麼還要去參加前妻的婚禮，不過就連女子的家人都認為她這樣的行為太過不近人情，甚至說她沒心沒肺。

女子的發文引來不少網友留言批評，有網友說女子太過殘忍，根本不需要忌妒死人，前妻是丈夫多年的好友和知己，為什麼不給丈夫一個道別的機會？另一名網友則表示，丈夫什麼時候哀悼夠了，也不該是由女子來決定，認為女子應該在這種時候給予丈夫更多支持。