啥味道？外帶壽司驚覺被加了「老人味」 日網友嚇壞追問店家

許多人懶得在家開伙烹飪，三餐都會選擇方便、快速的外食。近日，一名日本網友外帶壽司回家享用，不料卻在商品的成分標示上發現被加了「老人味（加齢臭）」，讓他不禁懷疑自己到底吃什麼東西。照片被分享到推特後掀起討論，網友也狂猜到底被加了什麼料。

「這是…寫錯了對吧？」，一名日本網友發文表示，日前他到某店家外帶了一份壽司回家享用，吃完後隨興看了一下背後的成分標籤，卻意外發現壽司被加了「老人味」一物，讓他相當錯愕。他也驚恐的問道，「我在不知不覺的情況下，把老人味吃下肚了嗎…？」，完全搞不明白自己到底吞了什麼東西。

日文的「加齢臭」即是中文「老人味」的意思，指的正是中老年人特有的體味。貼文曝光後，立刻掀起網友討論，許多人驚恐地問道「如果不是誤植的話，這也太糟糕了吧」、「不要加老人味啦」、「標籤好像會按內容量排序，老人味竟然還比螺多嗎」，也有人開始猜測店家的用意「這是隱藏的食材嗎？」、「是不是負責人很在意周遭同事的味道…」。

因為太想知道真相，該名日本網友事後又跑回店家問個仔細，店家這才坦承疏失。店家表示壽司有用到蝶魚的鰭，但在成分標籤上卻不小心打錯字，誤將「鰈魚 (カレイ)」 寫成「老人味（加齢臭，かれいしゅう）」，但實際用料並沒有錯，僅是單純的標籤烏龍。知道真相後讓日本網友鬆了一口氣，但也忍不住吐槽「錯誤未免太多了吧」。