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什麼心態？美國少女飽受「網路欺凌＋騷擾」 驚揭都是親媽所為

香港01／ 房伊媚
美國密歇根州（Michigan）一名婦人對一間學校的學生進行網絡欺凌，對象竟包括自己的親生女兒。情境示意圖。圖／Ingimage
美國密歇根州（Michigan）一名婦人對一間學校的學生進行網絡欺凌，對象竟包括自己的親生女兒。情境示意圖。圖／Ingimage

美國密歇根州（Michigan）一名婦人對一間學校的學生進行網絡欺凌，對象竟包括自己的親生女兒。婦人12月12日被捕，將面臨5項控罪，包括纏擾未成年人以及妨礙司法公正。

案發時42歲女子利卡里（Kendra Licari）在其女就讀的學校擔任籃球教練，她涉從2021年初開始，用手機軟體來隱藏個人定位、利用假電話號碼及地區編號來向十多歲的女兒、女兒的男友、女兒的朋友發送仇恨和騷擾訊息。

她甚至意圖製造假象，讓人誤會訊息是由女兒的同學們發出。

該校進行約1年的調查後，向執法部門報告利卡里女兒及友人遭網絡欺凌。執法部門透過連接騷擾訊息的IP位址，找出數百頁的騷擾訊息，並發現傳送訊息的人是利卡里。

圖為2022年12月12日，美國密歇根州伊莎貝拉縣監獄提供的照片，照片中的人是疑犯利卡里。圖／翻攝自推特
圖為2022年12月12日，美國密歇根州伊莎貝拉縣監獄提供的照片，照片中的人是疑犯利卡里。圖／翻攝自推特

學校負責人奇爾曼（William Chilman）稱，即使校方起初意識到肇事者不是孩子，他們也沒想到會是為人家長者。

他說：「當他們（執法部門）在晚春時通知我們，他們懷疑（肇事者）可能是她（利卡里）時，我們所有人都感到震驚，我認為所有被牽扯到的人都感到震驚。」

調查員稱，在證據面前，利卡里承認這些騷擾訊息是由她發送的。她已獲准以5,000美元（約新台幣15萬）保釋。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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