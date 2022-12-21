怪癖翁「腸道塞炸彈」嚇壞醫 拆彈專家驚吐：是一戰未爆彈
法國一家醫院日前發生離奇救護事件，院方在一名88歲男病患體內發現「一枚砲彈」，院方不得不啟動緊急疏散措施，並求助拆彈專家前來協助，經過拆彈專家仔細研究，才發現該男子體內的砲彈竟是第一次世界大戰所留下的未爆彈。
根據《紐約郵報》報導，法國東南部城市土倫（Toulon）聖穆斯醫院（Sainte Musse），周六（18日）晚間在88歲病人體內發現「炸彈」，嚇得院方趕緊報警，尋求拆彈小組支援。
拆彈專家趕到現場後，經過一番檢查指出該砲彈在男子體內爆炸的機率很小，並透露「這是一件法國在一戰時所使用的武器」。為了以防萬一，院方啟動疏散方案，經過醫生謹慎小心地開刀手術，才成功從病患的腸道取出這枚長8英吋、寬2英寸（約長20公分、寬5公分）的炸彈。
執刀醫生被這場驚魂嚇了一大跳，他也推測該男子應是為了滿足特殊性癖，將炸彈從肛門放入體內，「我曾在病患體內看過蘋果、芒果，甚至罐裝刮鬍泡，我們已經習慣發現不尋常的東西出現在不該出現的部位」，但卻從未看過把炸彈放進體內的詭異情形。
An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO— A common lawyer (@acommonlawyer) 2022年12月20日
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言