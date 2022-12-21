暖爸帶小孩堆雪人 融化後形狀超「母湯」！全網笑翻

天氣越來越冷，不少地區也開始下起雪來，許多民眾都到戶外堆雪人、打雪仗，享受冬日氛圍。英國一名爸爸日前就帶著孩子們到戶外堆雪人，想不到隔天回到同一地點查看，雪人融化的形狀「超母湯」，也引發網友熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導，40歲的男子傑夫（Geoff）日前在WhatsApp上分享自己的雪人作品，結果照片被朋友上傳到論壇Reddit，隨即引發熱烈討論，截至目前為止有近兩萬人按讚。

原來傑夫趁著下雪帶兩個孩子到戶外堆雪人，不過一家人沒有堆成圓滾滾的身體和臉蛋，而是將雪人捏成一個矗立在雪地中的長柱型。完成雪人後，一家人又為它裝上紅蘿蔔和鈕扣當鼻子、眼睛，還為它圍上圍巾、戴上帽子，模樣好不可愛。

但令人意想不到的是，隔天雪人融化後，形狀看起來變得超級「特別」，讓看到的人都覺得好害羞。由於雪人融化後外型看起來就像「那話兒」，網友還特地給它取了個綽號叫「陰莖斜塔」（the leaning tower of penis）。

不少網友都紛紛留言，有網友說「謝謝你讓我有美好的一天」，另一名網友則開玩笑說如果摩擦雪人，它應該會站得更挺。