暖爸帶小孩堆雪人 融化後形狀超「母湯」！全網笑翻
天氣越來越冷，不少地區也開始下起雪來，許多民眾都到戶外堆雪人、打雪仗，享受冬日氛圍。英國一名爸爸日前就帶著孩子們到戶外堆雪人，想不到隔天回到同一地點查看，雪人融化的形狀「超母湯」，也引發網友熱議。
據《鏡報》（Mirror）報導，40歲的男子傑夫（Geoff）日前在WhatsApp上分享自己的雪人作品，結果照片被朋友上傳到論壇Reddit，隨即引發熱烈討論，截至目前為止有近兩萬人按讚。
原來傑夫趁著下雪帶兩個孩子到戶外堆雪人，不過一家人沒有堆成圓滾滾的身體和臉蛋，而是將雪人捏成一個矗立在雪地中的長柱型。完成雪人後，一家人又為它裝上紅蘿蔔和鈕扣當鼻子、眼睛，還為它圍上圍巾、戴上帽子，模樣好不可愛。
但令人意想不到的是，隔天雪人融化後，形狀看起來變得超級「特別」，讓看到的人都覺得好害羞。由於雪人融化後外型看起來就像「那話兒」，網友還特地給它取了個綽號叫「陰莖斜塔」（the leaning tower of penis）。
不少網友都紛紛留言，有網友說「謝謝你讓我有美好的一天」，另一名網友則開玩笑說如果摩擦雪人，它應該會站得更挺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言