誠實點好嗎？酸民嗆「靠奶蹭流量可笑」 甜美女星揪1舉動打臉
口嫌體正直？日本寫真女星伊織いお因甜美的外型、凹凸有致的身型曲線吸引粉絲，她時常在社群媒體上展現「清涼照」，讓網友們一飽眼福。然而，這樣的作風卻引來部分酸民嘲諷，近日一名網友留言怒批她「露奶騙流量很好笑」，伊織いお也不忍了回嗆「這不就代表你還是盯著我的胸部看嗎？」，更呼籲鄉民們坦率一點承認目光就是離不開自己。
1998年出生的伊織いお時常透過Twitter、YouTube等社群平台與粉絲們互動，豈料人紅是非多，部分網友疑似看不慣她「展露身材」的作風，跑到YouTube頻道留言狠酸「露奶騙流量很好笑」。看到酸民的惡意嘲諷，伊織いお毫不退縮正面迎戰，她在推特發文回擊，「有人在YouTube說我露奶賺流量很好笑，但我的工作本就要展現好身材，所以露出胸部哪裡不對…？」
伊織いお更藉此呼籲網友們不要再「餓鬼假細膩」，她在文中寫道，「會做出這種指控的人，這不就代表你還是盯著我的胸部看嗎？請誠實一點好嗎」，希望粉絲們坦誠的面對自己的內心，想看就大方看，不要愛看又愛嫌。
YouTubeで乳出して再生回数稼いでるのおもろと書かれたけど本業は乳を出す（それ以外のボディメイクはあれど）職業なんで当たり前では、、、？となっている— 伊織いお🐸 (@iocos69) 2022年12月9日
あとそんな乳でもコメント残すくらいガン見してるやん？🤣素直になれよ😌🤘
伊織いお瀟灑應對酸民的方式獲得一致好評，「我就是喜歡妳的風格」、「臉蛋漂亮、身材又超好，讓我不得不多看幾眼」、「說這話的人多半是嫉妒和羨慕」，也有網友分享看法，「請坦率一點！」、「男生不管怎麼抱怨女生，內心有8成左右都在想胸部的事」、「誠實是最好的」。
今年24歲的伊織いお是日本知名寫真女星，自建築系畢業的她顛覆許多人對理工科系學生的印象，身高僅有151公分，卻擁有天使臉孔、魔鬼身材，更因J罩杯的傲人曲線爆紅。伊織いお不時在Twitter、Instagram上發布生活點滴，粉絲人數更超過51萬人。
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