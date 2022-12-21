誠實點好嗎？酸民嗆「靠奶蹭流量可笑」 甜美女星揪1舉動打臉

口嫌體正直？日本寫真女星伊織いお因甜美的外型、凹凸有致的身型曲線吸引粉絲，她時常在社群媒體上展現「清涼照」，讓網友們一飽眼福。然而，這樣的作風卻引來部分酸民嘲諷，近日一名網友留言怒批她「露奶騙流量很好笑」，伊織いお也不忍了回嗆「這不就代表你還是盯著我的胸部看嗎？」，更呼籲鄉民們坦率一點承認目光就是離不開自己。

1998年出生的伊織いお時常透過Twitter、YouTube等社群平台與粉絲們互動，豈料人紅是非多，部分網友疑似看不慣她「展露身材」的作風，跑到YouTube頻道留言狠酸「露奶騙流量很好笑」。看到酸民的惡意嘲諷，伊織いお毫不退縮正面迎戰，她在推特發文回擊，「有人在YouTube說我露奶賺流量很好笑，但我的工作本就要展現好身材，所以露出胸部哪裡不對…？」

伊織いお更藉此呼籲網友們不要再「餓鬼假細膩」，她在文中寫道，「會做出這種指控的人，這不就代表你還是盯著我的胸部看嗎？請誠實一點好嗎」，希望粉絲們坦誠的面對自己的內心，想看就大方看，不要愛看又愛嫌。

伊織いお瀟灑應對酸民的方式獲得一致好評，「我就是喜歡妳的風格」、「臉蛋漂亮、身材又超好，讓我不得不多看幾眼」、「說這話的人多半是嫉妒和羨慕」，也有網友分享看法，「請坦率一點！」、「男生不管怎麼抱怨女生，內心有8成左右都在想胸部的事」、「誠實是最好的」。

今年24歲的伊織いお是日本知名寫真女星，自建築系畢業的她顛覆許多人對理工科系學生的印象，身高僅有151公分，卻擁有天使臉孔、魔鬼身材，更因J罩杯的傲人曲線爆紅。伊織いお不時在Twitter、Instagram上發布生活點滴，粉絲人數更超過51萬人。