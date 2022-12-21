空虛寂寞覺得冷？ 真人大小「抱抱機器人」給你擁抱拍拍

德國機器人研究團隊研發出第三代機器人，能夠檢測人體反應，為使用者帶來近似真人懷抱般的擁抱。

據ODDITYCENTRAL報導，這款機器人是由專家布拉克（Alexis E. Block）與德國馬克斯．普朗克研究院的智能系統研究所共同研發推出。布拉克在2016年攻讀機器人學碩士時受到啟發，於是決定推出第一代的抱抱機器人HuggieBot 1.0。

布拉克希望這款機器人能夠為孤單的人帶來擁抱與安慰，因此從2016年開始便致力於改善機器人的觸感及反應。研究團隊邀請512名真人受試者進行32次測試，透過受試者的反應訓練機器人學習系統。HuggieBot 3.0可以藉由使用者的反應選擇保持靜止不動、垂直移動或輕拍使用者的背部，以不同力道擠壓「回抱」使用者。

研究團隊表示，HuggieBot 3.0是第一個真人大小且能自主行動的擁抱機器人，能夠辨識使用者的姿勢並給予回應。為了讓機器人的觸感更柔軟更像真人，研究團隊以PVC塑膠製的充氣氣球仿造人類胸腔，因此使用者在擁抱機器人時觸感便會更像真人。

除此之外他們也邀請16名受試者來讓HuggieBot 3.0「抱抱」，比較第三代機器人跟第一代的差異，有75%的受試者都認為新一代機器人的觸感跟反應能力都比前兩代要佳。

不過布拉克在受訪時也提到，目前HuggieBot 3.0的擁抱還沒有辦法做到跟真人一樣，因此他們會持續修正，希望未來能做出完美複製真人擁抱的機器人。