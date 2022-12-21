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Tinder禁用！正妹買看板徵友 引來富商高調求愛「我的菜！」
由於俄羅斯遭到制裁，國內無法使用Tinder等交友軟體，俄國一名女子出奇制勝，決定刊登廣告看板徵友，沒想到真的吸引烏克蘭富商求愛，而且對方也發揮創意，以看板回應女子。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的瑪麗亞（Maria Molonova）因為在俄羅斯不能用Tinder，在家鄉烏蘭烏德市（Ulan-Ude）刊登廣告看板徵友。身為一名身價百萬的網紅，她的看板上就寫著大大的「百萬富翁找老公」，充滿創意的徵友方式立刻吸引不少追求者注意，其中一名追求者便是來自烏克蘭的賽爾希（Serhii Kharkusha）。
賽爾希目前定居美國洛杉磯經商，一樣是身價百萬的富翁，為了吸引瑪麗亞注意，他刻意以看板回應，上面寫著「百萬富翁回頭，我在這裡」。
賽爾希受訪時表示，他是在新聞上看到瑪麗亞的廣告看板，一看到就覺得對方是自己的菜，認為她既勇敢又聰明。雖然洛杉磯有很多很棒的女性，但他覺得瑪麗亞才是對的人。
不過針對賽爾希的回應，瑪麗亞受訪時表示，雖然賽爾希的確引起她的注意，但他並沒有真的聯絡自己，也沒有採取任何行動，讓她質疑賽爾希是否真的想認識她。瑪麗亞也提到，若是賽爾希真的想認識她，希望他能親自接近、聯絡她，而不是只告訴整座城市而已。
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