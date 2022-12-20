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「三點全露試鏡」影片瘋傳 正妹網紅認了：反正我已經不在意

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG
近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG

許多人為了一圓星夢，一不小心就落入陷阱。近期一段正妹裸體試鏡模特兒的影片在網路瘋傳，不少網友透過身體特徵認出女主角是馬來西亞網紅「養豬妹妹」，眼看事情藏不住，養豬妹妹乾脆發文承認「反正我已經不在意了，你們留點口德吧」。

近日在網路瘋傳的影片，只見一名年輕女子對著鏡頭自拍裸露的私密處、胸部等部位，網友比對身體特徵後，懷疑片中女主角就是網紅養豬妹妹。私密影片外流後，甚至有人到養豬妹妹的抖音留言譏諷她的身材，眼看紙包不住火，養豬妹妹乾脆跳出來承認影片女主角就是自己。

養豬妹妹在抖音發文表示，距離拍攝影片已經過了好幾年，她提到當年試鏡共有20多人受害被拍裸露影片，「我還是受害者裡最年輕的」。面對影片外流事件，養豬妹妹自認「現在已經長大」，只需正常往前走不再受騙就好了，文末更寫道「反正我已經不在意了，你們留點口德吧」。

貼文曝光後網友紛紛替她打氣，「確實沒必要一直揪著不放，畢竟也是受害者」、「好好向前看」、「無需理會那些留言，加油」、「太強了，竟然可以做到不在意」、「加油吧，好好過好生活」。

近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG
近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG

近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG
近日一段露點影片在網路瘋傳，有些網友透過比對身體特徵質疑當事人是網紅養豬妹妹，而她也在抖音發文承認，直呼「反正我已經不在意了」。圖／取自養豬妹妹IG

網紅 抖音 模特兒 自拍

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