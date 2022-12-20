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75歲還一直偷吃！男子家門遭噴漆報復

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老翁疑似慣性偷吃，遭人噴漆報復。圖擷自Reddit
一名老翁疑似慣性偷吃，遭人噴漆報復。圖擷自Reddit

國外一名老翁疑似在妻子生病時仍和其他女性有染，因此遭報復噴漆，車庫門上被噴上許多辱罵性字眼。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友將車庫遭噴漆的畫面拍照後分享到論壇Reddit上，整起事件才因此曝了光並引發熱烈討論。該名網友將照片分享到論壇上並諷刺地說：「最近鄰里關係很亂喔」。

照片中可以看見，這名老翁的車庫門口被以黑色噴漆寫上：「這是一名75歲老翁的家，他是偷吃累犯，妻子因病不在家，他就到處偷吃」。車庫旁邊的另一個較小的鐵捲門也被噴上：「劈腿、病態的騙子就住在這裡」。

這篇發文引發網友熱議，不少網友都好奇噴漆背後的故事，紛紛提出自己對於「兇手」的猜測。有網友說看到的第一個想法是「75歲還在追求性事真厲害」，第二個想法則浮現屋主72歲妻子躲在外面噴漆的畫面。

其他網友也說，如果噴漆的人搞錯家了不就很尷尬，不過也有網友跟老翁的妻子同仇敵愾，表示男人因為另一半生病就拋棄對方真是垃圾，如果是女人就會為了另一半留下來。還有一名網友說，兇手不是噴「他X的騙子」而是花時間噴「病態」兩字，看來是真的受傷了。

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