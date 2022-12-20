影／裝飾聖誕樹發現一雙眼睛盯著看 女子一看嚇壞：勞贖！

國外一名媽媽日前開心在家中佈置聖誕樹，沒想到全部弄好以後卻發現樹叢中有一雙眼睛盯著她看，讓她嚇得拍影片上網求救。

據《鏡報》（Mirror）報導，國外一名女子吉娜（Gina）在TikTok分享影片，說自己聽見家中的聖誕樹發出沙沙聲，懷疑聖誕樹上有不速之客。影片背景搭配著歌手麥可布雷（Michael Bublé）的聖誕歌《It's Beginning to Look a Lot Like Christmas》，看起來十分溫馨，不過當女子用手中的掃把柄輕推聖誕樹時，卻發現樹叢中有一雙眼睛。

女子定睛一看，發現裡面是一隻小老鼠，老鼠也驚恐地看著女子。她在標題寫道：「救命啊！我好像看到東西了！」這部影片也引發網友熱議。有網友說樹上藏著一隻老鼠大概是所有人最害怕的事，一名網友則說：「我會當場嚇死」，也有網友說：「必須放火把樹燒了」、「這棵樹必須摧毀！」

不過也有喜歡動物的網友說，這隻老鼠應該是本來就在樹上不小心被帶回家了，請女子將牠放生不要傷害牠。女子也特地再上傳影片解釋，表示後來就把老鼠跟樹都搬到家門外了，「影片拍攝過程中沒有任何老鼠受到傷害」，要網友們放心。