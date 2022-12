影／裝飾聖誕樹發現一雙眼睛盯著看 女子一看嚇壞：勞贖！

國外一名媽媽日前開心在家中佈置聖誕樹,沒想到全部弄好以後卻發現樹叢中有一雙眼睛盯著她看,讓她嚇得拍影片上網求救。

據《鏡報》(Mirror)報導,國外一名女子吉娜(Gina)在TikTok分享影片,說自己聽見家中的聖誕樹發出沙沙聲,懷疑聖誕樹上有不速之客。影片背景搭配著歌手麥可布雷(Michael Bublé)的聖誕歌《It's Beginning to Look a Lot Like Christmas》,看起來十分溫馨,不過當女子用手中的掃把柄輕推聖誕樹時,卻發現樹叢中有一雙眼睛。

女子定睛一看,發現裡面是一隻小老鼠,老鼠也驚恐地看著女子。她在標題寫道:「救命啊!我好像看到東西了!」這部影片也引發網友熱議。有網友說樹上藏著一隻老鼠大概是所有人最害怕的事,一名網友則說:「我會當場嚇死」,也有網友說:「必須放火把樹燒了」、「這棵樹必須摧毀!」

不過也有喜歡動物的網友說,這隻老鼠應該是本來就在樹上不小心被帶回家了,請女子將牠放生不要傷害牠。女子也特地再上傳影片解釋,表示後來就把老鼠跟樹都搬到家門外了,「影片拍攝過程中沒有任何老鼠受到傷害」,要網友們放心。