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撲克牌直播驚見美女選手「扯衣露點」 真相曝光引爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
日裔撲克牌選手薩希米日前在直播比賽中的「露點片段」引起爭議。 圖擷自Twitter
日裔撲克牌選手薩希米日前在直播比賽中的「露點片段」引起爭議。 圖擷自Twitter

日前在美國的撲克牌比賽中，一名美女選手疑不慎露出左胸引發轟動，也使得一旁的男性選手分神之下輸掉比賽，畫面曝光後有人批評此舉不妥，也有人認為無傷大雅，不過事後經查證，原來一切都是女選手為了贏得比賽刻意安排，就連露出的胸部都是假的。

據外媒報導，在12月5日播出的美國熱門撲克牌競技節目Hustler Casino Live中，平常穿著保守的日裔常駐嘉賓薩希米（Sashimi），意外於比賽期間露出左胸，曝光畫面被攝影師全程錄下，一旁的男性對手奧斯汀（Austin）也注意到此事，眼神不自覺往右飄，顯然難以專注。

薩希米一旁的男選手難以專注，視線不時向右方偏移。圖擷自Twitter
薩希米一旁的男選手難以專注，視線不時向右方偏移。圖擷自Twitter

沒過多久，奧斯汀終於受不了小聲提醒薩希米，未料薩希米猛然把胸前衣服扯開，直接當著所有人的面露對胸部，目睹這場直播的網友陷入瘋狂，有人指責薩希米此舉是性騷擾，也有人對美女漏胸開心歡呼。解說員凱爾・拉維比（Kyle Ravreby）則直呼看不下去，無助喊道，「薩希米求妳別這樣，我現在都不敢看螢幕了」。

比賽最後薩希米贏了奧斯汀，她還在賽後把這段影片節錄下來發到IG、Twitter分享，粉絲們誇她除奇制勝，「這絕對吸引了對手的注意力！」、「這兩個壽司卷也太分散人的注意力啦」。也有人覺得此舉有些超過，如女撲克選手雪莉·普鲁斯科塔（Sherry Pluskota）在Twitter譴責主辦方沒有管理好現場秩序，另一名男選手K.L.克萊頓（K.L.Cleeton）也批評，這讓比賽成為一個笑話。

面對外界質疑，Hustler Casino Live也對此事進行了調查，結果發現薩西米實際上根本沒露胸，而是穿著一件肉色的模擬人體衣，目的就是為了分散對方的注意力，雖從規則來看，薩希米的行為沒有違規，她贏得的獎金也不會被沒收，但Hustler Casino Live的老闆里安·費爾德曼（Ryan Feldman）表示，以後不會再讓這種事發生，「如果我當時知道她要這麼做，我肯定不會同意，我會禁止這一切」。

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