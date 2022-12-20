孕婦確診陷昏迷醫剖腹產女 她甦醒後好震驚：怎多一個孩子

誕下嬰兒一刻對母親而言是十分珍貴的時刻，可是英國一位懷孕31周的母親，因確診新冠肺炎後病情突轉差，並陷入昏迷，醫院替她剖腹產下女兒，雖然母親錯失了寶貴一幕，但卻慶幸最後母女平安，母親其後亦甦醒過來，對於突然與女兒見面感到驚喜，一家人在今年將渡過溫馨聖誕。

綜合外媒報導，33歲女子勞拉（Laura Ward）去年7月底懷孕31周，當時出現咳嗽及不適，其後確診感染新冠肺炎，後來她因呼吸困難而須送院，並陷入昏迷。

當時醫院替她進行緊急剖腹產，女兒因而早產了2個月，而院方亦知會勞拉的家人，指她須用呼吸機維持生命，認為情況不樂觀。幸而勞拉昏迷了7個星期，9月底終能夠甦醒過來。當她醒來時將女兒抱入懷中，令她感到十分驚喜欣慰，因她完全不知自己已誕下女兒。

勞拉指自己昏迷期間，不但錯過了生產的寶貴過程，也錯過了3歲兒子的入學禮，而男友也待她醒後向她求婚，兩人其後結成夫婦。丈夫在女兒出生後一直未有替她改名，堅持待妻子醒來一起改名，兩人最後決定將女兒名字改為「Hope」（希望）。

甦醒後的勞拉身體並未完全康復，須重新學習走路及照顧自己起居，但在家人及朋友鼓勵下，她現時康復情況理想，一家人將度過溫馨的聖誕節。

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