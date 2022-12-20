住家淹水3姐妹同觸電暴斃亡 家屬揭驚人死亡內幕

馬來西亞發生悲傷命案，由於淹水，一家3姊妹於住家前同被電斃，死狀悽慘，而家屬接受當地媒體訪問時，透露更多驚人死亡內情。

馬來西亞《中國報》報導，事發周一（12月19日）早上11時45分，地點在當莫叻區甘榜本當蘇勞。3名死者是姊妹關係，年齡20至27歲，其中2人是幼兒園教師。據報由於住家淹水，她們在住家前方觸電死亡。

死者家人確認事件，透露其中一名死者是觸碰住家外電柱後觸電死亡，當時在一起的2名妹妹同樣觸電暴斃。

觸電後果不容忽視，根據台灣衛生福利部中央健康保險署，觸電後施救者務必先切斷電源，再用乾木棒或其他絕緣體，把觸電者與電源分開，然後立即求救。

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