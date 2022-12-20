百年老物重見天日！沉船內牛仔褲以天價拍出 其他寶藏更有價

1857年一艘客輪S.S號沉沒在美國南卡羅萊納州旁的大西洋，一直到近期被打撈上岸後，在沉船的行李箱中，發現多件留在海底156多年的牛仔褲，而其中一件牛仔褲輾轉被送到拍賣會，以高價340萬台幣賣出。

根據《鏡報》報導，拍賣會上的拍賣官表示，這些牛仔褲可能是當時礦工的工作褲，但歷史學家持不同看法。不過拍賣行表示，270件的牛仔褲是淘金時期的紀念品之一，其中一件賣出高達92,010英鎊（約台幣344萬元）。

由於放在海裡太久，已經無法辨識褲子最初的顏色，也因褲子有點腐爛，所以他們被染成黑色與咖啡色。這些牛仔褲在行李箱裡被發現，行李箱的主人據了解是來自美國奧勒岡州的商人約翰所持有。

當時S.S號正準備從巴拿馬開往紐約，而在船上的約翰是一名退伍軍人，在美墨戰爭中倖存下來。被稱為「黃金之船」的S.S號，當時船上載滿大量金條、金塊與硬幣，雖然人們對這艘船的瞭解不多，但這件褲子背後的歷史仍吸引很多人注意。據了解，沉船其他物品將在明年2月進行拍賣。