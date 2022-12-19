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日本「無罩散步」網紅全是演員？ YouTuber爆她們全靠賣自慰A片為生

香港01／ 亦然 YIRAN
日本早前吹起一股「無罩散步」熱潮，即是不穿胸罩散步的潮流，這股旋風更吹至世界各地，香港、台灣等地也有網紅爭相模仿。圖／擷自YouTube
日本早前吹起一股「無罩散步」熱潮，即是不穿胸罩散步的潮流，這股旋風更吹至世界各地，香港、台灣等地也有網紅爭相模仿。圖／擷自YouTube

日本早前吹起一股「無罩散步」熱潮，即是不穿胸罩散步的潮流，這股旋風更吹至世界各地，香港、台灣等地也有網紅爭相模仿。不過YouTuber「叉雞」卻大爆這些「無罩散步系」日本女生，雖然看起來是素人，背後卻是集團式經營，更依靠「賣自慰片」為生。

最近日本的YouTube、Twitter等社交平台上都流傳「ノーブラ散歩」（No Bra散步）這個標籤，有不少女生都穿著貼身衣服散步，看似稀鬆平常，但其實上身內裡沒有穿著胸罩，於是好身材若隱若現的「乳頭激凸」飛釘散步影片，在網路上瘋傳，當中有頻道甚至只上傳了2條影片，短短兩周內就收穫逾10萬位訂閱者、逾307萬觀看次數。

不過近日YouTuber「叉雞」拍影片拆解「日本真空散步」文化，他指以上的YouTube影片都沒有插播廣告，推測她們激凸散步的影片都是被「黃標」，因觸犯YouTube規定無法獲得任何盈利。不過獲利的方法卻是由影片介紹欄內的Twitter連結「引流」，再在Twitter內貼出付費網站連結，吸引別人購買自己販售的「自慰」影片，從中獲取盈利。

除此之外，「叉雞」發現其中一位知名的散步系YouTuber「YUI」不止擁有一個YouTube頻道，而是擁有至少超過8個其他頻道，也開設了不同語言的頻道，以吸引外國人對象，就連引流所用的Twitter也有日英二語多個帳號，明顯是由專業團隊在背後管理。

圖／擷自YouTube
圖／擷自YouTube

他再在YouTube、Google搜尋了YUI的頻道名字，更發現了一個完全同名的官方網站，網站上就看到一系列在YouTube上知名的「散步系網紅」，可以肯定她們是在同一集團下活動。

「叉雞」更放蛇式的向網站申請加入團隊，表示自己是一位「嬌小玲瓏」、「剛畢業就失業」、「現在非常缺錢的女大學生」，結果很快便收方的面試邀請，推測集團是在網上招聘有意拍自慰片賺錢的女生，讓她們負責「拍攝」，而團隊就在後方幫忙管理YouTube、Twitter和付費網站的帳號，賺到錢再以一定比例分成。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 YouTuber 網紅

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