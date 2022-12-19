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生9胞胎住院將近2年 父母終於平安把小孩全帶回家

聯合新聞網／ 綜合報導
摩洛哥一對夫婦在產下9胞胎，因費盡體力與心力，加上希望9個孩子都能安全長大，因此搬到醫院附近住，以方便跟醫護人員可以24小時全天照顧小孩。圖擷自metro
摩洛哥一對夫婦在產下9胞胎，因費盡體力與心力，加上希望9個孩子都能安全長大，因此搬到醫院附近住，以方便跟醫護人員可以24小時全天照顧小孩。圖擷自metro

摩洛哥一位媽媽產下9胞胎後，夫婦因費盡體力與心力，加上希望9個孩子都能安全長大，因此他們搬到醫院附近住，以方便跟醫護人員可以24小時全天照顧小孩。

根據《Metro》報導，26歲的哈麗瑪在剖腹產生下9胞胎時，差點死於失血過多，因為早產關係，9個雙胞胎也都要住在保溫箱。哈麗瑪的好友表示，這是一個漫長的等待，過程有血有淚，每個寶寶都很努力要活下來，也每天越長越強壯。

5個女寶寶跟4個男寶寶住在保溫箱裡將近2年時間，每天幾乎要換掉100多個尿布跟喝下6公升牛奶，幸好醫護人員視他們為家人，妥善的照顧他們。

哈麗瑪表示，當嬰兒出來時，她腦海中閃過很多問題，意識也相當清楚正在發生什麼事，自己的感受是似乎有源源不絕的小孩從身體裡出來。

因為是9胞胎的緣故，摩洛哥政府提供哈麗瑪夫婦很多資源，他們的房子不只是專門為超級大家庭設計，更為他們準備好養育9個小孩所需要的一切。而現在他們一家都順利回到家鄉，準備開始新生活。

早產 雙胞胎

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