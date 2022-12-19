快訊

西南空域拉警報 邱國正親下令 南部新軍事要塞成形

學測國文／精熟古文15、這3篇更要留意 考前抓準熱議題延伸閱讀

驚險冠軍戰回顧：阿根廷PK戰勝法國 梅西的完美終章

小蛇躲車中開4千公里沒發現 朋友借開突然竄出嚇壞眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
安德魯開車帶女兒從澳洲西部伯斯（Perth）到東北部的昆士蘭州，共計4,600公里，但都沒發現車裡冷氣孔藏著一條蟒蛇，一直到抵達目的地，朋友借車開，蟒蛇突然爬出讓他嚇得趕快下車。圖擷自Mirror
安德魯開車帶女兒從澳洲西部伯斯（Perth）到東北部的昆士蘭州，共計4,600公里，但都沒發現車裡冷氣孔藏著一條蟒蛇，一直到抵達目的地，朋友借車開，蟒蛇突然爬出讓他嚇得趕快下車。圖擷自Mirror

澳洲一名父親開著車帶女兒從澳洲西部伯斯（Perth）開往澳洲東北部的昆士蘭州，共計4,600公里，卻都沒發現離方向盤不遠的冷氣孔，藏著一條小，一直到抵達目的地後，朋友借車開，小蛇突然爬出讓他嚇得趕快下車。

根據《鏡報》報導，安德魯帶著6歲女兒艾薇開車從澳洲西部一路向東北開，經過四個州後，他獨自開著車到昆士蘭州中部的礦山，他的員工發現一隻小蛇躲在冷氣孔。39歲安德魯表示，當時彼得正在礦場完成一天工作，準備開著他的車回去，他看向冷氣孔時，小蛇從孔裡爬出來，嚇得彼得趕快拉手煞車，跳出車外。

彼得告訴安德魯後，安德魯想到妻子平常也開這輛車，他說可以想像若是老婆開這輛車發現，會有多驚慌。彼得跟安德魯在臉書上詢問了一個專業的養蛇粉專，他們告訴安德魯，認為這隻蛇可能來自西澳的沙漠，因為是西澳沙漠的蛇品種。

他們推測蛇應該是在酷暑中他們把車窗放下時，爬進去冷氣孔找涼爽的地方待著，「沒想到吹著太涼爽就冬眠了」。

冷氣

延伸閱讀

慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕

外帶披薩回家開盒驚見「1利器」 網友歪樓直呼賺翻了

水晶餃用微波爐加熱慘變炸水餃 她傻眼：跟石頭一樣怎麼咬？

變形金剛？路見造型奇特巨無霸車 內行人解釋：農場很多

相關新聞

生9胞胎住院將近2年 父母終於平安把小孩全帶回家

摩洛哥一對夫婦在產下9胞胎，因費盡體力與心力，加上希望9個孩子都能安全長大，因此他們搬到醫院附近住，以方便跟醫護人員可以24小時全天照顧小孩。

小蛇躲車中開4千公里沒發現 朋友借開突然竄出嚇壞眾人

澳洲一名父親開著車帶女兒從澳洲西部伯斯（Perth）開往澳洲東北部的昆士蘭州，共計4,600公里，卻都沒發現離方向盤不遠的冷氣孔，藏著一條小蛇，一直到抵達目的地後，朋友借車開，小蛇突然爬出讓他嚇得趕快下車。

不顧新娘在旁邊…伴娘牽手新郎還摸胯下 結局讓眾人全傻眼

結婚是人生大事，許多新人都會邀請伴郎伴娘來陪同，不過國外有一名新娘在看婚禮當天的照片時，竟發現伴娘的手竟然在撫摸她老公的胯下，讓這名新娘看了氣炸，而網友也懷疑新郎和伴娘有一腿。只不過事後新娘再拍影片解釋這起事件時，內情竟然大反轉。

日本澀谷Hi-Tech「透明公廁」故障 玻璃牆不透明功能失靈泄春光

日本東京都澀谷區兩個公園內的「透明公廁」最近被人發現，其玻璃外牆在有人在內上鎖時會「起霧」以及「變成不透明」的功能有故障，在有人使用時外牆仍是接近透明；這有可能讓人在不知情的情況下，在人來人往的公園中「露體」。

2歲男童險遭河馬活活吞下 所幸路人扔石頭嚇到牠吐出來

今日美國報16日引述烏干達警方說法報導，烏干達有名2歲男童日前險遭一隻河馬活活吞下，所幸路過男子拿起石頭丟過去，嚇到了河...

炭烤攤販誤將巨毒「藍環章魚」串成食材 專家：毒液耐熱200度

買漁獲要注意！近日在泰國有民眾在夜市發現有炭烤攤飯將巨毒的「藍環章魚」，串成燒烤食材飯賣給消費者，各界也紛紛提醒民眾在購買時要特別注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。