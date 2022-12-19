小蛇躲車中開4千公里沒發現 朋友借開突然竄出嚇壞眾人

澳洲一名父親開著車帶女兒從澳洲西部伯斯（Perth）開往澳洲東北部的昆士蘭州，共計4,600公里，卻都沒發現離方向盤不遠的冷氣孔，藏著一條小蛇，一直到抵達目的地後，朋友借車開，小蛇突然爬出讓他嚇得趕快下車。

根據《鏡報》報導，安德魯帶著6歲女兒艾薇開車從澳洲西部一路向東北開，經過四個州後，他獨自開著車到昆士蘭州中部的礦山，他的員工發現一隻小蛇躲在冷氣孔。39歲安德魯表示，當時彼得正在礦場完成一天工作，準備開著他的車回去，他看向冷氣孔時，小蛇從孔裡爬出來，嚇得彼得趕快拉手煞車，跳出車外。

彼得告訴安德魯後，安德魯想到妻子平常也開這輛車，他說可以想像若是老婆開這輛車發現，會有多驚慌。彼得跟安德魯在臉書上詢問了一個專業的養蛇粉專，他們告訴安德魯，認為這隻蛇可能來自西澳的沙漠，因為是西澳沙漠的蛇品種。

他們推測蛇應該是在酷暑中他們把車窗放下時，爬進去冷氣孔找涼爽的地方待著，「沒想到吹著太涼爽就冬眠了」。