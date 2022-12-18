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不顧新娘在旁邊…伴娘牽手新郎還摸胯下 結局讓眾人全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名新娘看婚禮照片時，發現老公的手和伴娘的手牽在一起，位置還放在新郎的胯下部位，但事後澄清一切都是誤會。 圖擷自TikTok
國外一名新娘看婚禮照片時，發現老公的手和伴娘的手牽在一起，位置還放在新郎的胯下部位，但事後澄清一切都是誤會。 圖擷自TikTok

結婚是人生大事，許多新人都會邀請伴郎伴娘來陪同，不過國外有一名新娘在看婚禮當天的照片時，竟發現伴娘的手竟然在撫摸她老公的胯下，讓這名新娘看了氣炸，而網友也懷疑新郎和伴娘有一腿。只不過事後新娘再拍影片解釋這起事件時，內情竟然大反轉。

據《紐約郵報（New York Post）》報導，這位名叫琳恩（Heather Lynn）的女子在TikTok上傳婚禮當天的影片，當中可看到她和老公在深情對望的時候，老公的左手竟然牽著伴娘的手，而且位置還放在他的胯下部位，只不過因為角度問題，琳恩當時並沒有看到伴娘的動作。

影片曝光後，眾多網友懷疑並抨擊琳恩的老公與這名伴娘有一腿，還有人要琳恩可以準備離婚並且拿贍養費了，沒想到事後琳恩再次PO影片，解釋這一切都是誤會。她說當天伴娘喝酒喝到站不穩，再加上男友是殘疾人士，沒辦法撐住伴娘，對方才會抓著她老公避免跌倒。

琳恩的老公也在影片中澄清伴娘是為了怕摔倒才抓住他，不過因為角度問題讓人看起來以為伴娘的手有碰到他胯下，但其實並沒有。他還反酸看好戲的網友「很抱歉讓所有希望我成為婚姻騙子，以及希望伴娘成為婚姻破壞者的人失望了」。

儘管兩人出面解釋真相，但網友們仍然不買帳，紛紛堅持新郎和伴娘有一腿，還有人認為是琳恩夫妻倆想藉由此事來炒作，增加影片的流量。

@websdictionary7_5111955

What can you really say? Divorce or Open Marriage? They were the bold and the beautiful.

♬ original sound - Tracy

伴娘

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