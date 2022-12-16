快訊

反映央行升息台銀開第一槍 1年期定儲利率升至1.465%

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

炭烤攤販誤將巨毒「藍環章魚」串成食材 專家：毒液耐熱200度

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國有夜市攤販將藍環章魚與其它海鮮食材串在一起。圖擷自《The Thaiger》
泰國有夜市攤販將藍環章魚與其它海鮮食材串在一起。圖擷自《The Thaiger》

買海鮮食材要注意！近日泰國有民眾在夜市發現，有炭烤攤販將巨毒的「藍環章魚」，串成燒烤食材飯賣給消費者，各界也紛紛提醒民眾在購買時要特別注意。

據外媒《The Thaiger》報導，有民眾在逛泰國巴吞他尼（Pathum Thani）的夜市時，發現有燒烤攤販將藍環章魚和其他海鮮食材串在一起，並販賣給遊客，民眾目睹後嚇呆，並發臉書提醒民眾和遊客一定要特別小心。

此外，泰國海洋與海岸資源部（Department of Marine and Coastal Resources , DMCR）也在臉書發文警告，藍環章魚的毒液耐熱度高達攝氏200度，即便被煮熟，毒液還是存在。

我國行政院農業委員曾說明，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都布有藍色小環紋，受刺激時會更明顯；但死亡後藍色環紋轉換為褐色，若沒注意看，容易跟一般小型章魚混淆，提醒民眾購買小型章魚時注意有沒有混入帶有斑紋的章魚。

關於網路資訊出現藍環章魚的毒性可以讓20幾人致死，國立自然科學博物館生物學組副研究員李坤瑄說，那是純化過的，其毒性會抑制自主神經，導致呼吸、心跳停止；目前台灣周邊水域會出現的藍環章魚包含與菲律賓、澳洲大堡礁一樣的品種，毒性比較強，另外還有2種沒發表過，毒性如何比較不明。

泰國 夜市

延伸閱讀

快冷死了！想省錢沒選「這款家電」 氣溫遽降他悔不當初

四大碩士工學院畢投多家履歷沒回音 他心寒問：年紀太大？

超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

阿伯按摩頻嗆盲人師傅「看你們可憐」 引爆眾人怒火

相關新聞

恐怖！人妻街頭遇襲 乳房、四肢被砍成「人彘」 調查揭驚人殺機

印度殺生恐怖兇殺案，1名45歲人妻行街時，在街頭突然被男子持刀襲擊，並遭當場砍掉胸部和四肢變「人彘」慘死。警方事後逮捕2名疑犯，調查後揭發心寒殺人動機：人妻因欠債無法償還而被殘殺。

18歲兒沉迷看AV 怒父一刀砍斷手下場極慘 父職業惹網民關注

揮刀斬淫思？印度1名父親因為18歲兒子沉迷用手機看「AV（成人影片）」，竟然狠心揮刀砍斷兒子的手，之後到警局自首。而醫生指出，兒子的手被切斷了90%，康復機會渺茫。

炭烤攤販誤將巨毒「藍環章魚」串成食材 專家：毒液耐熱200度

買漁獲要注意！近日在泰國有民眾在夜市發現有炭烤攤飯將巨毒的「藍環章魚」，串成燒烤食材飯賣給消費者，各界也紛紛提醒民眾在購買時要特別注意。

公司交換禮物抽到2張刮刮樂！一刮「竟中538萬」成最大贏家

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一名女性在公司舉辦的交換禮物活動中獲得讓人不怎麼開心的刮刮樂，沒想到隨手一刮...

警長副手值勤時愛愛 無線電沒關害羞內容全曝光

美國加州一名警長女副手在值勤時與另一名男子發生關係，過程中還不小心打開無線電，導致兩人的18禁對話全都傳了出去，現在這名女警官因為行為不當，將面臨調查與懲處。

內褲一脫形象破滅 女子嗨聊小鮮肉見「不堪場面」果斷分手

現代人會下載交友軟體來認識對象，透過長期親密的聊天，讓彼此感情加溫，不過一不小心尺度過大，可能會導致形象幻滅。一名女網友蘇珊娜·諾里斯（Susanne Norris）近日在Tinder配對到一名帥哥，雙方意外聊得很火熱，還會互傳親密照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。