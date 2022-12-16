炭烤攤販誤將巨毒「藍環章魚」串成食材 專家：毒液耐熱200度

買海鮮食材要注意！近日泰國有民眾在夜市發現，有炭烤攤販將巨毒的「藍環章魚」，串成燒烤食材飯賣給消費者，各界也紛紛提醒民眾在購買時要特別注意。

據外媒《The Thaiger》報導，有民眾在逛泰國巴吞他尼（Pathum Thani）的夜市時，發現有燒烤攤販將藍環章魚和其他海鮮食材串在一起，並販賣給遊客，民眾目睹後嚇呆，並發臉書提醒民眾和遊客一定要特別小心。

此外，泰國海洋與海岸資源部（Department of Marine and Coastal Resources , DMCR）也在臉書發文警告，藍環章魚的毒液耐熱度高達攝氏200度，即便被煮熟，毒液還是存在。

我國行政院農業委員曾說明，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都布有藍色小環紋，受刺激時會更明顯；但死亡後藍色環紋轉換為褐色，若沒注意看，容易跟一般小型章魚混淆，提醒民眾購買小型章魚時注意有沒有混入帶有斑紋的章魚。

關於網路資訊出現藍環章魚的毒性可以讓20幾人致死，國立自然科學博物館生物學組副研究員李坤瑄說，那是純化過的，其毒性會抑制自主神經，導致呼吸、心跳停止；目前台灣周邊水域會出現的藍環章魚包含與菲律賓、澳洲大堡礁一樣的品種，毒性比較強，另外還有2種沒發表過，毒性如何比較不明。