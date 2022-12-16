18歲兒沉迷看AV 怒父一刀砍斷手下場極慘 父職業惹網民關注

揮刀斬淫思？印度1名父親因為18歲兒子沉迷用手機看「AV（成人影片）」，竟然狠心揮刀砍斷兒子的手，之後到警局自首。而醫生指出，兒子的手被切斷了90%，康復機會渺茫。

如此悽慘的事件惹來網民熱議，有人關注涉案父親的職業是屠夫，盛怒下去刀泄憤，又有不少人竟說該父親「斬錯部位」，認為青春期的表少年必然會對性好奇，父母應尋求專業人士協助，而非採取激烈手段。

綜合當地媒體報道，涉父親庫雷希（Mohammed Qayyum Qureshi）職業是屠夫。其18歲兒子哈利德（Khaled）最近買了1部智能手機，逐漸沉迷看AV。庫雷希發現後曾作出警告，並限制兒子使用手機，惟他未有理會，父子多次爭吵。

幾天前，庫雷希試圖搶走哈利德手機阻止看AV，沒想到哈利德反抗咬傷他的手後離家。至周一（12月12日），庫雷希一怒之下用屠刀砍斷了兒子的手，然後到警局自首。

庫雷希目前已被警方拘捕，哈利德則在一家私人醫院治療，由於手被切斷了90%，恢復機會渺茫。

事件令網民震驚，有人留意到涉事父親是屠夫，疑怒火中燒下持刀泄憤。不過，有人認為青少年看AV毋須如此強硬阻止，「有這麼嚴重嗎？」、「天啊！太狠了吧」、「這下子，一大堆人準備被砍手了」。不過，有網民認為該父親是斬錯部位，「一秒變楊過？」、「換手操作」、「砍錯地方了」、「這什麼爸爸啦…要砍也是砍老二」。不過更多人指任何事都不應訴諸暴力，事件既令兒子手部受傷，而父親更可能成為階下囚，「想用暴力解決問題，只會產生更多問題」。

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文章授權轉載自《香港01》