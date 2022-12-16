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恐怖！人妻街頭遇襲 乳房、四肢被砍成「人彘」 調查揭驚人殺機

香港01／ 撰文：布萊恩
印度1名45歲人妻行街時，突然被男子持刀襲擊，並遭當場砍掉胸部和四肢變「人彘」慘死。（網上圖片）
印度1名45歲人妻行街時，突然被男子持刀襲擊，並遭當場砍掉胸部和四肢變「人彘」慘死。（網上圖片）

印度殺生恐怖兇殺案，1名45歲人妻行街時，在街頭突然被男子持刀襲擊，並遭當場砍掉胸部和四肢變「人彘」慘死。警方事後逮捕2名疑犯，調查後揭發心寒殺人動機：人妻因欠債無法償還而被殘殺。

綜合外媒報道，事發12月3日，地點在印度東北部比哈爾邦（Bihar）加爾布爾區皮爾帕蒂（Pirpainti，Bhagalpur）市場，45歲人妻德維（Neelam Devi）走在大街上突然被2名男子持刀攻擊，並遭切下乳房、手腳、耳朵及鼻，變成「人彘」倒臥血泊中。路人見狀嚇得立即報警，德維其後送院搶救，惟終因傷勢太重不治。

警方表示，德維身上共被砍十多刀，私處等都被斬傷，而死亡原因是失血過多。警方又說，德維氣絕前透露了行兇者姓名。

警方翌日拘捕了2名疑兇，分別為62歲男子米揚（Shakil Miyan）及其兄弟。初步調查指出，德維因欠米揚錢無法償還招致殺生之禍。

警方表示，德維身上共被砍十多刀，私處等都被斬傷。（網上圖片）
警方表示，德維身上共被砍十多刀，私處等都被斬傷。（網上圖片）

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文章授權轉載自香港01》

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