警長副手值勤時愛愛 無線電沒關害羞內容全曝光

美國加州一名警長女副手在值勤時與另一名男子發生關係，過程中還不小心打開無線電，導致兩人的18禁對話全都傳了出去，現在這名女警官因為行為不當，將面臨調查與懲處。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國八卦新聞網站TMZ日前接獲民眾報料，加州一名新上任的警長副手在值勤時跟一名男子發生關係，過程中副手疑似不小心按到無線電，導致兩人調情對話流出。

音檔中可以聽見女子嬌嗔：「你會把我的內褲撕壞啦」，男子也嬉鬧回應。雖然這名女警官很快就意識到自己不小心按到無線電，並把麥克風關閉，但音檔已經被錄下外流。知情人士告訴TMZ，這名警官近期被派到男子中央監獄值勤，這起事件疑似是女警在中間休息時間時跑到停車場發生的。

洛杉磯當局於週三接受《華盛頓郵報》訪問時證實此事，發言人表示目前當局已經針對此事展開調查，並強調「絕不容忍不當行為」，希望所有員警都能拿出專業值勤。

雖然只是短短幾秒的對話，卻可能讓這名女警陷入停職或解僱的危機。據報，該單位兩年前也有一名員警因為類似事件而遭革職。當時該員警在好萊塢的環球影城值勤卻不小心打開無線電，導致各種呻吟聲全被聽光光，最後員警也遭到革職。