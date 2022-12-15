內褲一脫形象破滅 女子嗨聊小鮮肉見「不堪場面」果斷分手

現代人會下載交友軟體來認識對象，透過長期親密的聊天，讓彼此感情加溫，不過一不小心尺度過大，可能會導致形象幻滅。一名女網友蘇珊娜·諾里斯（Susanne Norris）近日在Tinder配對到一名帥哥，雙方意外聊得很火熱，還會互傳親密照，就在蘇珊娜決定邀對方出來約會時，驚見男方私密照「不堪的一幕」，讓她果斷分手。

根據英國每日星報報導，蘇珊娜透過交友軟體配對到一名小鮮肉，雙方聊得很來，還互相追蹤Instagram帳號，了解彼此的日常生活，雙方有時還會互相分享私密照，讓感情快速加溫。後來蘇珊娜決定邀男方出來正式見面時，卻在一張私密照發現令她作嘔的景象。

蘇珊娜表示，男方有一張脫內褲的照片，內褲上印有黃色的污漬，她隨即問男方那一塊污漬是什麼？男方辯稱是汗水污漬，但蘇珊娜不相信，因為看起來更像排泄物痕跡，她透露不想「為交往對象擦屁股」，向對方表明「我沒有興趣了」，並提出分手。

儘管蘇珊娜提出分手，但男方仍窮追不捨，蘇珊娜開始進入瘋狂撒謊的模式，稱自己「住在行李箱，晚上會變成食人魔」，但男方不信這套說詞，蘇珊娜只好坦承自己不喜歡髒內褲，果斷斷了對方的念想。