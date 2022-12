好暖心！移英港女向鄰居求助 隔日收紙條回覆超窩心

移民在外,有好鄰居十分重要!有移民英國港人於網上發文分享暖心故事,指見到隔籬屋勾着很漂亮的花環,於是鼓起勇氣以聖誕卡向對方留言求問在哪購買,結果第二天鄰居真的詳細回覆,讓她相當驚喜,「估唔到真係覆我」。帖文引來網民熱議,大讚鄰居窩心,也有不少網民列出購買點,幫助樓主買到心頭好。

聖誕節臨近,該移民港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖表示,見到隔籬屋勾着漂亮花環,於是寫了聖誕卡「攝」在鄰居門處,「膽粗粗去留言,問佢個勾喺邊度買」,想不到第二天鄰居以紙條詳細回覆是在「Home Bargains」購買,讓她相當驚喜,「估唔到第二日真係覆我」。

不過樓主指出,她試過到「Home Bargains」查詢,惟對方說相當商品已售罄,「諗緊其他解決方法」。

帖文引來其他移民港人熱議,大讚樓主鄰居相當好人暖心,「好窩心」、「有好鄰居真羨慕」。也有不少網民教路除了「Home Bargains」,也可試試其他方法或在其他地方購買,「search over the door hooks on Amazon(在Amazon搜尋門勾)」、「各大超市都有,Tesco嘅會抵啲」、「呢D勾好普遍,周圍都有」、「都可以用魚絲」。

樓主則補充,「其實個hook(勾)我知道喺邊度買,但係唔係每一個都可以扣到落個門,Size厚度唔一樣,所以先要問鄰居」。

文章授權轉載自《香港01》