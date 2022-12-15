蓄鬍又刺青…美式足球選手「超級反差萌」掀熱議 媽：我的寶貝真的只有12歲

憂鬱的眼神、不羈的髒辮和鬍子、壯碩的手臂上還紋著刺青，這張在美國社交軟體瘋傳的照片，是上周奪下美式足球青年錦標賽MVP的選手傑里邁亞·強生（Jeremiah Johnson），年僅12歲的他怎麼看也不像個「孩子」，但強生的媽媽卻表示，他是個「貨真價實」的12歲選手。

根據美國紐約郵報（NEW YORK POST）指出，上周末在美國舉行的「全國美式足球青年錦標賽」，由德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy）奪冠，而該隊伍一位名為的傑里邁亞·強生（Jeremiah Johnson）的青少年則拿下了MVP，Generation NEXXT在臉書和Instagram上分享了這位優秀球員的照片，讓他的「外表」意外引起討論。

只見圖中的少年擁有魁梧的身材，還蓄著一頭髒辮和小鬍子，超齡的眼神和手臂上的刺青，怎麼看都不像是個「孩子」。但強生手上握的獎盃卻寫著「12U」，意即12歲以下，和年齡反差的外表，讓網友們紛紛留言吐槽「那孩子不可能12歲，我敢打賭他的出生證明一定很可疑」、「讓我猜猜，他應該是2月29日出生的吧」、「我曾經是他的員工，他是一個有野心卻很棒的老闆」。邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的現役職業球員希爾（Tyreek Hill）更笑稱：「如果那個孩子真的12歲，我不會讓我的兒子去玩美式足球了」。

強生也讓台灣網友在PTT展開熱烈的討論，近百位網友都不相信他的真實年齡，表示「這是他爸冒名來打吧」、「他是不是有打生長激素」、「這是自我認同12歲吧，對吧…」、「我12歲還在媽媽10塊錢」、「跟他對陣的小朋友都氣哭了吧」。

當這位「年輕球員」在各地掀起一陣旋風後，強生的媽媽夏娜·伊凡斯（Shana Evans）在臉書發文回應各界對他兒子的關注，「是的，他的確在12U（並符合所有條件），紋身不是真的，但山羊鬍是真的」。而後，伊凡斯在兒子參加錦標賽前發布的照片也被網友們翻了出來，上面寫著：「看看我的寶貝…表現出色」。