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九尾狐詛咒再現？日本「殺生石」周邊驚見8屍體 官方認很罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
「殺生石」是日本栃木縣有名的景點，工作人員近日在周邊發現8具野豬屍體。圖／取自YouTube影片截圖
「殺生石」是日本栃木縣有名的景點，工作人員近日在周邊發現8具野豬屍體。圖／取自YouTube影片截圖

九尾狐恐怖詛咒再現？日本知名的「殺生石」因詭異的怪談聞名，今年3月發現石頭碎成兩半、上頭的注連繩斷裂，而掀起一波討論。豈料，才不過幾個月的時間，「殺生石」再被發現神秘跡象，8具野豬的屍體離奇躺倒在石頭周邊，驚悚的一幕也讓工作人員詫異，直呼這是相當罕見的情況。

「殺生石」是日本栃木縣有名的景點，根據日媒《讀賣新聞》報導，本月7日上午，當地的工作人員在「殺生石」周邊發現了8具野豬屍體，且都躺倒在石頭的右後側位置。一名人員表示，過去常在「殺生石」附近發現死掉的狐狸和貉，但一次發現8隻動物的死屍，是很不常見的狀況。

相關人員推測，因「殺生石」地處火山口附近，周邊常會噴出有毒的火山氣體，而8隻野豬倒臥的位置正是有毒氣體特別多的地方，很可能因吸入有毒氣體而死亡。當地政府檢驗後也確認豬隻並未感染豬瘟，隨即將屍體焚化處理。

「殺生石」充斥著許多奇聞怪談，據維基百科記載，白面金毛九尾狐多次幻化成人型，以傾國傾城的美貌誘惑君王，因禍國殃民、敗壞朝政而惡名昭彰。在日本時曾以「玉藻前」的身份蠱惑天皇，而後被陰陽師識破身分，天皇派將殺死妖狐後，其野心和執念難以消散，便寄生在「殺生石」上，妖狐的怨念更害死了周邊的人畜。

今年3月「殺生石」碎裂掀起網友討論，更有人稱「九尾狐封印已破」，對此當地的辦公室助理主任回應，「我們認為這只是一種自然現象，但民眾能因此發揮想像力也很不錯。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作人員推測，8隻野豬可能是吸入火山的有毒氣體死亡。圖／取自YouTube影片截圖
工作人員推測，8隻野豬可能是吸入火山的有毒氣體死亡。圖／取自YouTube影片截圖

日本 野豬 奇聞

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