影／神秘習俗？女子街邊做菜 突脫帶血內褲下去煮

國外一名「煮婦」在為家人煮飯時突然脫掉內褲。更驚人的是，這名女子在把內褲脫掉以後，直接把內褲丟進鍋中跟食物一起煮，最後還讓孩子端給丈夫吃，影片在網路上流傳，引發熱議。

據外媒《Atinkanews.net》報導，國外一名女子在屋外料理時突然彎腰脫掉內褲，甚至將沾有經血的紅內褲丟進鍋中跟食材一起烹煮。整個過程疑似遭鄰居偷拍，奇怪的行徑全都被錄了下來。

這部影片在網路上瘋傳，畫面中可以看到，女子原本站著烹煮食物，卻脫下內褲將內褲扔進鍋內。不僅如此，女子還一副「怕不夠入味」的樣子，不停拿湯匙將鍋中的的湯汁淋到內褲上、不停攪拌。隨後婦人的孩子拿著餐盤來盛食物，女子就若無其事的把煮過內褲的食物裝到盤子上，讓孩子端去給丈夫吃。

報導中並未提及女子身份或影片拍攝地點，不過有不少網友紛紛留言猜測女子這麼做的用意。有網友說女子可能是因為相信以經血內褲煮飯再讓丈夫吃下可以讓對方更愛自己；也有網友說女子可能是遭丈夫家暴，為了洩恨才故意煮「加味料理」讓丈夫吃下。