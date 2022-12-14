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王的吉祥數！神號車牌拍出3712萬高價 舉牌Model表情超搶戲

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國汽車車牌競拍現場，舉牌Model表情很豐富。圖擷自《泰國清邁象 Chiang Mai Elephant》
泰國汽車車牌競拍現場，舉牌Model表情很豐富。圖擷自《泰國清邁象 Chiang Mai Elephant》

有些人對某些數字有特別喜好，在選車牌或手機號碼時，願意付費挑選屬意的吉祥數字。日前泰國進行車牌號碼拍賣，一組「9กก-9999」的號碼成交價4500萬泰銖，約合新台幣3712萬元，令眾人驚呼「有錢人的世界我們不懂」。

根據《泰國世界日報》報導，日前泰國進行以「9กก」開頭的車牌號碼拍賣，一組「9กก-9999」吉祥數字車牌拍出4500萬泰銖的高價，打破泰國車牌靚號拍賣最高紀錄，拍賣所得均捐贈駕駛和道路安全基金，首日籌集到善款1億2807萬泰銖。

臉書專頁《泰國清邁象 Chiang Mai Elephant》分享了拍賣會現場的照片，表示這組「9กก-9999」曼谷汽車車牌拍出約新台幣3712萬元高價，是目前泰國最高價車牌，也高於台灣最貴車牌近10倍，凸顯泰國貧富差距的問題。台灣曾在2011年時以358萬元成交一組「8888-88」的同號車牌。

照片曝光，網友紛紛留言「有錢人的世界我們不懂！」、「泰國有錢人的有錢不是我們能想像的…酒店的停車場還有司機房，就真的出乎我的意料」、「貧窮限制了我的想像…」、「應該是有錢人有錢人的差距，因為窮人根本不在場」、「這…牌掛在什麼CAR上面好奇」。另有眼尖網友注意到照片中的舉牌小姐臉部表情，笑稱「左邊表情是亮點」、「左邊的舉牌小姐表情比較搶戲」、「哈哈！原來也有人看得跟我一樣」。

阿拉數字中台灣人最中意的是「8」，諧音象徵「發」很吉利，有人好奇「9」對於泰國人有什麼特別意義？據達人網友回應「9是王的吉祥數字」、「會買8的通常是有華人背景的」，而且泰國車牌是可以終身使用，不限同一輛車，這點和台灣的規定不同。

泰國 車牌拍賣

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