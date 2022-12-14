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媽媽幫拍性感照 她在OnlyFans賺進千萬買房送母

聯合新聞網／ 綜合報導
潔西在知名社群網站OnlyFans開始副業，得力助手媽媽幫她拍性感照，不僅讓她賺進100萬英鎊（約台幣3700萬），潔西也買了一間房送給媽媽。圖擷自the sun
潔西在知名社群網站OnlyFans開始副業，得力助手媽媽幫她拍性感照，不僅讓她賺進100萬英鎊（約台幣3700萬），潔西也買了一間房送給媽媽。圖擷自the sun

34歲潔西在知名社群網站OnlyFans開始副業，得力助手媽媽幫她拍性感照，不僅讓她賺進100萬英鎊（約台幣3700萬），潔西也買了一間房送給媽媽。

根據《太陽報》報導，來自加拿大的潔西在OnlyFans實踐了自己的童年夢想，賺進大把現金的同時也買房孝敬媽媽，因為背後的幕後幫手就是母親。

潔西表示，自己在12歲時承諾媽媽未來會幫她買房子，讓她度過美好的退休生活，而她現在終於實現答應媽媽的事，買下價值30萬英鎊（約台幣1100萬）的新房。

潔西2018年加入OnlyFans拍攝性感照作為副業，2020年1月開始成為全職的內容創作者，已退休4年的媽媽會到各處去物色合適的飯店房間，讓潔西可以進行拍攝。

潔西媽媽表示，過去曾對這份工作有所保留，且會擔心潔西的安全，但現在為她感到驕傲，即便這不是一份傳統的工作。且因為潔西的商業頭腦，她懂得找專業人士諮詢法律規定、財務以及稅務結構，也用企業經營概念經營自己。

因為當了女兒的幫手，潔西媽媽更認識女兒為自己的工作所做的規劃與安全規範，隨著越來越理解業務內容，她也漸漸不去過問，也不會去看潔西在網站上的內容，但仍會幫女兒找性感的服裝，讓她可以進行角色扮演的拍攝。

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