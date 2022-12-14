「抱歉囉！你的愛車手把被我撒到一點x」 車主見字條差點崩潰

一名把車停在停車場的女性，在TikTok上分享自己取車看到陌生人留擋風玻璃的字條，內容噁到讓她相當崩潰。

根據《太陽報》報導，黛西在TikTok上分享自己回停車場取車看到的噁心留言，紙條上寫著「很抱歉，我不得已在我的車旁小便，但有些濺到你車子的門把上」，最後還祝車主聖誕快樂。

這件事讓黛西當場氣到簡直說不出話，她也在影片裡罵道：「這在開什麼變態玩笑嗎？聖誕快樂？」，不斷怒罵這名陌生人是骯髒傢伙。有網友回覆黛西：「我寧願不知道」，黛西則說自己不斷擦著門把，不斷消毒，還說自己看每個經過的人都覺得他們都有罪。

其他網友也補充，「說也不是，不說也不是，但至少這位兇手有良心。」