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223元買伴侶？日本街頭出現結婚對象販賣機 網見「內容物」驚呆

香港01／ 撰文：白兔糖
日本有不少奇奇怪怪的自動販賣機。情境示意圖。圖／ingimage
日本有不少奇奇怪怪的自動販賣機。情境示意圖。圖／ingimage

日本有不少奇奇怪怪的自動販賣機，除了售賣飲品零食之外，也有拉麵、壽司，甚至Pizza。日前有網民在Twitter上分享自己發現的一部奇特販賣機，裡面可以買到的竟然是結婚對象?!

最近一位日本網民在Twitter上傳一張照片，分享自己在街上驚爆發現一部售賣結婚對象的自動販賣機。裡面放滿一個個粉紅色和藍白色的罐頭，每一個罐子上面都寫有對象的性別和年齡，每個對象以1,000円(約新台幣223元)出售。

自動販賣機裡面一共有30個對象，當中13個是女性、17個是男士。最年輕的女生是26歲，最成熟的則是40歲。男生的年紀範圍就較大，由27歲起至72歲的老人都有。按罐上所寫，對象的照片在面試時才能看到，若不合口味就可以取消。原來這部販賣機屬於附近一家結婚介紹所，客人在這裡買了有興趣的對象罐頭後，就可以上大廈2樓進行面試。

到時候買罐罐的錢會被退回，並透過仲介與對象取得聯絡、為相親作準備。如果能有幸與對方見面，相親時間是3小時，並需要付1萬5千円 (約新台幣3346元)。若雙方成功看上眼成婚費用全免，而最終不能與心儀對象見面也一樣全數退款。

用1千円(約新台幣223元)就能買到結婚對象的販賣機成功吸引網民注目。Twitter有自動販賣機狂熱愛好者就講到它位於東京蒲田區，1,000円是與仲介進行面試的費用，合格後就可以與心儀對象見面，這時就要付那1萬円左右的追加費用。他亦提到，台灣也曾有類似販賣機，但是「交友自動販賣機」，裡面有「朋友」的照片、禮物和聯絡方式，由友情發展成戀愛。

有網民就表示「用1千円就可以結到婚真的超便宜!」，亦有在網民留意到72歲老伯的罐罐後大感驚訝，因為自動販賣機的罐罐竟然全部售完！如果大家在香港街頭看到這部賣結婚對象的販賣機會有興趣嗎？不妨留言分享一下啊！

最近一位日本網民在Twitter上傳一張照片，分享自己在街上驚爆發現一部售賣結婚對象的自動販賣機。圖取自推特
最近一位日本網民在Twitter上傳一張照片，分享自己在街上驚爆發現一部售賣結婚對象的自動販賣機。圖取自推特

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文章授權轉載自《香港01》

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