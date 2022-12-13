泳池慶生狂歡！床單沾血、垃圾堆滿地 飯店房務直呼崩潰

酒店遇上「魔鬼」住客，真的相當恐怖！網上近日瘋傳一段影片，見到馬來西亞一間酒店內住客狂歡後留下的「驚悚」畫面 ── 床單沾滿血、浴巾當抹腳、垃圾堆滿櫃，「只有想不到，沒有亂不到」。恍如「世界大戰」後的房間令酒店清潔工人崩潰叫苦，網友看後紛紛鬧爆住客無公德心。

Facebook專頁「Penang Kini」周日（12月11日）上載該段以多張相製成的影片，顯示馬來西亞公巴一間酒店住客離開後的留下的恐怖狀況。

從影片看到，住客相信曾在房內及房外舉行生日派對，地上、牆上及泳池都有慶生用的裝飾及汽球。但狂歡後留下的「蘇州屎」慘不忍睹，除了把浴巾當抹腳布、拔起全部插頭、體重磅當垃圾桶、吃剩的食物亂丟、垃圾堆滿櫃，更見到床單沾滿血漬，相當噁心。

地獄般的房間令酒店清潔工人崩潰叫苦，網友看後紛紛指責住客無公德心，也有網友認為酒店應該向這名住客徵收清潔費，並列入黑名單。

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文章授權轉載自《香港01》