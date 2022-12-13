人妻愛賭拿肉體當賭注！敗給房東「同居」抵債 尪回家臉綠了

沉迷賭博隨時永不翻身！印度一名沉迷賭博的人妻，與房東對賭輸光身上金錢後為求翻本，竟然用自己做賭注，但最後一博仍是賭輸，只好「願賭服輸」履行承諾住進對方家中。其在外地打工的丈夫得悉後，要求人妻離開房東卻被拒絕，憤而回家向2人提告。

綜合外媒報導，事情發生在印度北方省普拉塔加爾縣（Pratapgarh，Uttar Pradesh）一個小鎮。該人妻沉迷玩英國十字棋（Ludo，又稱飛行棋）賭錢，房東是其固定賭棋對象之一，最近一次人妻又輸光了身上金錢，為求翻本，決定以自己肉體作賭注，結果再次輸掉，「願賭服輸」住進房東家中。

在外地打工的丈夫得知妻子與房東同居後，要求妻子離開房東，沒想到被拒絕，「氣炸」回家向2人提告。警方指，正聯絡所有當事人調查，會依法辦理。

據報人妻與丈夫育有一對子女，丈夫半年前起到外地打工，並會定時寄生活費回家，怎料卻被人妻拿去賭博輸光。

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文章授權轉載自《香港01》