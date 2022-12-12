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警察找上門「掏生殖器照」抓性罪犯 人妻秒崩潰：那是我老公

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子透過「生殖器照片」指認自己的老公就是警方口中的兒童性罪犯。示意圖／ingimage
一名女子透過「生殖器照片」指認自己的老公就是警方口中的兒童性罪犯。示意圖／ingimage

蘇格蘭一名50歲女子海莉（Hayley Dunn）日前被警察找上門，警方給她看了一張兒童性罪犯的「生殖器照片」請她指認，她竟一眼認出是自己的老公。

根據英媒《每日郵報》報導，海莉於2017年透過網路交友認識了丈夫詹姆斯（James Kemp），兩人迅速墜入愛河，並在相識6個月後選擇結婚。怎料，在海莉心中美好的婚姻卻在一夕間粉碎，隔年某日突然有警方找到海莉，指控詹姆斯是兒童性罪犯，並拿出一張「生殖器照片」請她指認。

透過照片中男子的生殖器和衣著，海莉一眼認出「警方口中的兒童性罪犯就是自己的丈夫」，海莉當場大受打擊，警方也在她的協助下成功逮捕詹姆斯，他傳送含有性暗示的內容給未成年女孩，試圖誘拐她們，他最終遭到法院判處18個月徒刑。

海莉向媒體傾訴心中苦楚，她表示在與詹姆斯結婚後，兩人從未有過性生活，她一直以為是對方想展現出紳士的一面、不想強迫她，怎知卻迎來如此難堪的結果，「他欺騙了所有人，他嘴上說我是他一生的摯愛，原來一切都是他在鬼扯」。

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