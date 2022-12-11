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18歲男打噴嚏9秒後突倒地暴斃 醫院曝死因引熱議
打噴嚏竟然會死？印度近日發生離奇事件，1名18歲青年走在巷裏時不經意打了個噴嚏，沒想到9秒後就突然離奇倒地暴斃。死亡過程被監視器拍下並在網上廣傳，網民看後都大表震驚，有人猜測男子因為打噴嚏引發心臟病猝死，醫院則稱死因與他之前多次疾病有關，再惹來熱議。
綜合外媒報導，死者為18歲男子祖拜爾（Zubair）。從網上流傳的23秒影片見到，事發上周五（12月2日），祖拜爾正與另外3名朋友巷子裏邊走邊聊天，突然他打了一下噴嚏，接著抬起頭用手撫摸脖子，似乎有些異狀，但仍然前行未有理會，沒想到過了約9秒，祖拜爾就腳步不穩搖搖晃晃，要搭著朋友肩膀，之後更癱倒在地昏迷。
3名友人發現祖拜爾昏倒後相當緊張，大聲呼救，在路人幫助下把祖拜爾送院搶救，惟最終不治。
祖拜爾的死亡過程被監視器拍下並在網上廣傳，網民看後都大表震驚，「非常不幸和震驚…」、「看到這裏真的好難過。他那麼年輕…」、「發生了什麼事？」。也有人猜測，祖拜爾因為打噴嚏引發心臟病猝死，不過醫院未有醫證實這說法，只透露死因與他先前多次疾病有關，再惹來網民熱議。
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文章授權轉載自《香港01》
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