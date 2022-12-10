人妻與背包客約砲「高潮窒息慘死」…小王發現遺體報警 夫才知遭戴多頂綠帽

澳洲發生驚悚命案，49歲人妻張靜愛（Jingai Zhang，音譯）與1名德國男子進行性交易玩「窒息性性愛（erotically asphyxiation）」到高潮時慘被勒斃。女死者的情夫男友發現遺體後揭發事件，之後死者的丈夫才獲知妻子已死，除了驚悉妻子出軌，且發現她任職性工作者，真相讓他相當崩潰。涉案的德國男子其後承認過失殺人罪，判處5年徒刑。

綜合外媒報導，事發於2020年，當時張女與1名到澳洲旅遊、現年29歲的德國男子皮克（Tobias Pick）進行「窒息性性愛」。開始時皮克用手掐住張女頸部，接著2人轉換身體姿勢，張女把裙子遞給皮克，皮克則用裙子勒住張女的脖頸，沒想到皮克愈拉愈用力，沒注意到張女呼吸困難，結果2人最高潮之際，皮克把張女勒到窒息當場慘死。

獲知張女被勒斃後，皮克竟偷走了其1,604美元（折合約新台幣49253元）現金及手機，再把手機扔到河裡。最後張女的屍體由情夫男友發現，終揭發事件。

皮克庭上承認過失殺人罪，強調當時帶張女財物離開時是「深感後悔」。不過法官指出，皮克於張女死後作出的行為加重了其罪行嚴重性，而且根據法醫報告，張女死前頸部被施壓至少1分鐘，導致瘀傷和出血，皮克終被判5年徒刑。據報當法庭宣讀罪行細節時，皮克在庭上痛哭。

另外，張女丈夫賽蒙斯（David Simmons）表示，妻子平日非常善良，時刻關心他人，惟發生事件後他才知道原來妻子竟然有外遇，同時是性工作者，讓他相當崩潰。

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文章授權轉載自《香港01》