不當傑尼斯了！日偶像下海找「第一男公關」當老闆 月撈百萬大翻身

在日本打造多個天王級男團的傑尼斯事務所近來屢傳藝人退社的消息，許多人以為離開大公司恐難找出路，但前傑尼斯成員櫻木優美叶（桜木優美叶，叶音念ㄒㄧㄝˊ）卻「成功大翻身」，從偶像退役後轉行擔任牛郎，靠著帥氣的外表與高超的待客技巧大受歡迎，光一個月的收入就達到1200萬日圓（約新台幣269萬元），業績突飛猛進更讓他獲得「史上最速主任」的稱號。

根據日本媒體《女性自身》報導，22歲的櫻木優美叶在2016年4月成為小傑尼斯的成員，期間出席過許多活動，但卻未因此打響知名度。2017年時，櫻木優美叶退出小傑尼斯轉行當 地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、鮮少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源為LIVE演出，或販售周邊商品。 約一年的時間，後續又為了準備大學考試，而就此告別演藝生活。

然而世事難料，櫻木優美叶不僅演藝事業受挫，連考試成績都未如預期，但櫻木卻未因此被擊倒，他相信「我一定要在其他領域成功給你們看」，便轉行到新宿的歌舞伎町當牛郎，並在「日本第一男公關」羅蘭經營的俱樂部「THE CHIC」工作，把「成為店內第一名」當作目標，為了翻轉人生竭盡全力。

櫻木優美叶因帥氣的外表、能言善道的待客方式吸引不少顧客，更有許多粉絲慕名來見他一面。據悉，櫻木在「牛郎出道」的第一天就連開了好幾瓶香檳，銷量相當驚人，連羅蘭都相當看好他未來的表現。櫻木優美叶改行後事業水漲船高，一個月最高能賺得1200萬日圓，更被封為「史上最速主任」，可見其業績十分可觀。

櫻木優美叶也在訪談中聊到傑尼斯，他表示，許多夥伴退社後會跳槽到其他公司，轉型擔任演員或繼續當偶像，但比較常見的是擔任地下偶像或模特兒，近來也有許多人朝YouTuber發展，但多數人仍從事與演藝圈相關的工作。

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