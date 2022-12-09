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不當傑尼斯了！日偶像下海找「第一男公關」當老闆 月撈百萬大翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
櫻木優美叶曾是小傑尼斯的成員，轉行當牛郎後「人生大翻轉」，一個月收入達1200萬日圓（約新台幣269萬元）。圖／Twitter@yumito_0fficial
櫻木優美叶曾是小傑尼斯的成員，轉行當牛郎後「人生大翻轉」，一個月收入達1200萬日圓（約新台幣269萬元）。圖／Twitter@yumito_0fficial

日本打造多個天王級男團的傑尼斯事務所近來屢傳藝人退社的消息，許多人以為離開大公司恐難找出路，但前傑尼斯成員櫻木優美叶（桜木優美叶，叶音念ㄒㄧㄝˊ）卻「成功大翻身」，從偶像退役後轉行擔任牛郎，靠著帥氣的外表與高超的待客技巧大受歡迎，光一個月的收入就達到1200萬日圓（約新台幣269萬元），業績突飛猛進更讓他獲得「史上最速主任」的稱號。

根據日本媒體《女性自身》報導，22歲的櫻木優美叶在2016年4月成為小傑尼斯的成員，期間出席過許多活動，但卻未因此打響知名度。2017年時，櫻木優美叶退出小傑尼斯轉行當地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、鮮少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源為LIVE演出，或販售周邊商品。約一年的時間，後續又為了準備大學考試，而就此告別演藝生活。

然而世事難料，櫻木優美叶不僅演藝事業受挫，連考試成績都未如預期，但櫻木卻未因此被擊倒，他相信「我一定要在其他領域成功給你們看」，便轉行到新宿的歌舞伎町當牛郎，並在「日本第一男公關」羅蘭經營的俱樂部「THE CHIC」工作，把「成為店內第一名」當作目標，為了翻轉人生竭盡全力。

櫻木優美叶因帥氣的外表、能言善道的待客方式吸引不少顧客，更有許多粉絲慕名來見他一面。據悉，櫻木在「牛郎出道」的第一天就連開了好幾瓶香檳，銷量相當驚人，連羅蘭都相當看好他未來的表現。櫻木優美叶改行後事業水漲船高，一個月最高能賺得1200萬日圓，更被封為「史上最速主任」，可見其業績十分可觀。

櫻木優美叶也在訪談中聊到傑尼斯，他表示，許多夥伴退社後會跳槽到其他公司，轉型擔任演員或繼續當偶像，但比較常見的是擔任地下偶像或模特兒，近來也有許多人朝YouTuber發展，但多數人仍從事與演藝圈相關的工作。

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櫻木優美叶改行後事業水漲船高，更被封為「史上最速主任」。圖／Twitter@yumito_0fficial
櫻木優美叶改行後事業水漲船高，更被封為「史上最速主任」。圖／Twitter@yumito_0fficial

日本 業績 粉絲

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