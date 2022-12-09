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台灣薑母鴨登上瑞士大報！食材少了「這2味」 網驚：應是災難片

聯合新聞網／ 綜合報導
薑母鴨是冬令常見進補食材。聯合報系資料照
薑母鴨是冬令常見進補食材。聯合報系資料照

台灣在寒冬必吃的美食之一「薑母鴨」竟登上外國媒體版面！耶誕節腳步近了，瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）製作「耶誕大餐系列報導」，台灣的薑母鴨上榜了，但報導中的食材和作法，和台灣差異很大，瑞士版竟缺了最重要的米酒和麻油，讓網友直呼「成品應該是災難片」。

瑞士《新蘇黎世報》介紹各國耶誕大餐，指台灣並沒有典型的耶誕大餐，但在冬天時大家都喜歡享用薑母鴨，還附上食材及作法。報導上寫薑母鴨的食材，包括1.5公近的鴨肉切塊、500公克的生薑切片、2大匙的豆腐乳、1大匙的黑豆豆瓣醬，再加1.5公升的水、黑醬油、糖和鹽；作法是先熱油鍋，將大蒜及蔥炒香，再加入豆腐乳、豆瓣醬翻炒，加入鴨肉和薑片，再加糖後轉小火燜煮，直到鴨肉變軟，醬汁變濃稠，加鹽調味即可。

該報導被《割蘿蔔外電譯站》翻譯成中文分享，網友見到食材內容，直呼「從哪抄來的食譜，豆瓣、糖、蒜頭？」、「豆腐乳和豆瓣醬是用來沾肉的，不是給你加進湯裡煮的啦！」、「這是另一道菜吧，居然沒酒！？也沒黑麻油！」、「中藥包是核心，也沒看到芝麻油，用這個食譜做出來成品應該是災難片」、「加醬油但沒有米酒，我不管！這是醬滷不是酒精湯」、「誰英文好去說明一下，把水換成米酒」、「這食譜…版上有勇者願意煮一鍋來分享成品嗎？」

食譜 薑母鴨

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