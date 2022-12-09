台灣薑母鴨登上瑞士大報！食材少了「這2味」 網驚：應是災難片

結婚結出禍？印度一對雙胞胎姊妹坍自小起就凡事都要在一起，不管是求學還是工作，近日更決定嫁給同1個男人，誓要「三宿三棲」3人行！荒誕的婚禮影片在社交平台上瘋傳，網民亦對婚禮的合法性提出質疑，不過3人一於少理，繼續享受新婚的愉悅。然而，齊人之福不易享，當地警方懷疑新郎已經觸犯了印度刑法中的重婚罪，如若罪成，新郎極可能要入獄7年。

2022-12-09 10:10