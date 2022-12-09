日本扭蛋機新招！驚見「地方媽媽咖哩食譜」全手寫超有溫度
扭蛋類型百百種，有網友在日本扭了一款「手寫的媽媽神秘配方咖喱食譜」，顧名思義商品都是日本媽媽們的私房咖喱秘方，紙條內容也全為親筆手寫，讓許多網友驚奇直呼「很實用」。
有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文分享，他在日本扭的「神奇扭蛋」，該機台還強調「手寫的媽媽神秘配方咖喱食譜」，這讓他好奇扭了兩顆後驚呼發現「真的是手寫！」
此外，扭蛋扭一次日幣200元，大約台幣50元，全部食譜共有6種，包含「木村家的不管什麼都切絲咖哩」、「加藤家的不裹麵衣裸炸馬鈴薯咖哩」、「村上家的黏糊糊咖哩」、「內田家的高麗菜絲咖哩」、「佐藤家的暖心咖哩」、「山田家的牛肉罐頭咖哩」。
還有網友表示，日本先前還有「學妹表白情書」的扭蛋，之後被記者發現內容都是同一男子想出來的，不過文字確實是由女生來寫。
其他網友紛紛表示，「這配方居然就被你免費公開了」、「快做做看好不好吃」、「地方媽媽的咖喱配方」、「怎麼辦，我覺得很實用」、「如果換成是台灣媽媽的食譜，不知道會變怎樣」。
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