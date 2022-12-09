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齊人之福？雙胞胎嫁1個老公誓要「3人行」 新郎恐觸重婚罪入獄

香港01／ 撰文：夏洛特
印度36歲同卵雙胞胎姐妹Pinky和Rinky嫁給了同一個丈夫——奧塔德，然而婚禮可能觸法。（Twitter 圖片）
印度36歲同卵雙胞胎姐妹Pinky和Rinky嫁給了同一個丈夫——奧塔德，然而婚禮可能觸法。（Twitter 圖片）

結婚結出禍？印度一對雙胞胎姊妹坍自小起就凡事都要在一起，不管是求學還是工作，近日更決定嫁給同1個男人，誓要「三宿三棲」3人行！荒誕的婚禮影片在社交平台上瘋傳，網民亦對婚禮的合法性提出質疑，不過3人一於少理，繼續享受新婚的愉悅。然而，齊人之福不易享，當地警方懷疑新郎已經觸犯了印度刑法中的重婚罪，如若罪成，新郎極可能要入獄7年。

綜合外媒報道，上周五（2日），印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）索拉布爾區（Solapur District）的Akluj村舉辦了一場特別的婚禮，在孟買擔任IT工程師的36歲同卵雙胞胎姐妹Pinky和Rinky，嫁給了同一個丈夫——奧塔德（Atul Awtade）。

Pinky和Rinky兩姊妹自從父親過世，就一直與母親相依為命。然而，她們的母親卻於半年前突然病倒需要住院，幸得新郎奧塔德幫助。奧塔德是姊妹倆同村的青梅竹馬，他在旅行社工作，自從Pinky和Rinky的母親生病後，就經常驅車接送姊妹倆到醫院探望母親，一來二去就生了情愫。「3人行」的感情無法取捨，他們認為最美好和諧的方式就是3人同住一屋簷下，最終決定姊妹倆「共侍一夫」，一同嫁給奧塔德。

據悉，女方的親友表示姊妹倆自小就習慣「共享」，而且做甚麼事都需要在一起，不論是上學還是上班，都必須待在一起。她們無法接受婚後要分開居住，所以當奧塔德上門提親時，要求對方想娶就要姊妹倆一起娶。從網上流傳的婚禮影片顯示，姊妹倆一起將花圈套在奧塔德的頸上，現場即時傳出歡笑聲及如雷貫耳的掌聲，氣氛十分歡樂熱鬧。雙方家庭亦沒有反對這樁婚事，反而鼎力支持，而婚禮盛大而隆重，共邀得300多名賓客出席。

然而，當婚禮片段在網上曝光後，這段「爭議性的3人結合」卻受人詬病，網民對「合法性和道德性」提出質疑。據當地媒體報道，印度全國婦女委員會和馬哈拉施特拉邦婦女協會已要求執法當局對3位新人採取行動。雖然當局未有透露姊妹倆是否觸法，不過根據《印度刑法典》第494條的規定，奧塔德此舉可能已經觸犯了重婚罪，警方亦已對此事立案調查，如果奧塔德被定罪，很可能被判入獄7年。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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