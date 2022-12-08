快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

雙喜臨門！媽媽生小女兒即中獎 獲10萬美金喜極而泣：她給我好運

香港01／ 夏洛特
美國28歲產婦埃爾南德斯剛生完女兒，就在同一天得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎。（圖／NC Education Lottery Twitter）
美國28歲產婦埃爾南德斯剛生完女兒，就在同一天得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎。（圖／NC Education Lottery Twitter

傳言「腳頭好」的孩子會為父母帶來好運，美國北卡羅萊納州28歲的產婦埃爾南德斯（Brenda Gomez Hernandez）誕下最小女兒的同一天，就得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎（約台幣306萬），雙喜臨門的喜悅難以言喻。榮升3孩之母的她覺得是小女兒帶來「天降橫財」的好運氣，「我認為這是女兒帶給我的運氣，太感激了」。

綜合外媒報導，來自美國康科特（Concord）的埃爾南德斯於11月30日前往彩票委員會總部領取獎金，並分享了自己的故事，她本身已育有2名兒子，然後於11月9日順利生下小女兒，並在生產的數小時後得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎。

根據官方12月1日發布的資料所示，埃爾南德斯用3美元（約台幣92元）買了威力球彩券，於上月9日的中獎號碼中，「她匹配了4個白球和強力球的數字」，因獲得雙倍獎金，直接由5萬美元的獎金加碼至10萬美元。獎金扣稅後為65,015美元（約台幣199萬元），埃爾南德斯打算用獎金償還貸款。

埃爾南德斯得知中獎一刻即時喜極而泣，亦感到難以置信，她認為剛出生的女兒給她帶來了好運，「我非常興奮和快樂」。而巧合的是，埃爾南德斯是根據2個兒子的生日選擇號碼，可說這次的幸運全與兒女的生日日期相關。

延伸閱讀：

用亡妻生日數字買彩票中頭獎　的士司機驟成富翁：是妻子的禮物

中獎悲劇！愛妻男中頭獎　慘被妻領光與姦夫私奔　報警卻下場心酸

文章授權轉載自《香港01》

彩券 兒子 美國 生日

延伸閱讀

監獄版三國志？警逮捕竊嫌「周瑜」 2個月後再抓「孔明」日網全歪樓

好氣！CNN指「台灣地獄級交通」不利觀光 民眾怒了：超丟臉

民眾跟不上？戶外口罩解禁她照做 卻遭路人飆罵「別出來害人！」

六福村為何屹立不搖40幾年？ 網熱議背後原因

相關新聞

出國玩超傻眼？旅客買VIP車票被大咖韓星「一路緊跟」 網見圖笑翻

各國陸續鬆綁防疫規定，民眾們也手刀搶購機票，準備來場等待已久的國外旅遊。近日，一名日本網友在推特分享，家人去南韓旅遊卻被大咖明星「攪局」，不僅緊跟行程「並肩而行」，還讓他錯過了欣賞路上風景的好機會...

不當傑尼斯了！日偶像下海找「第一男公關」當老闆 月撈百萬大翻身

在日本打造多個天王級男團的傑尼斯事務所近來屢傳藝人退社的消息，許多人以為離開大公司恐難找出路，但前傑尼斯成員櫻木優美叶卻「成功大翻身」，從偶像退役後轉行擔任牛郎，靠著帥氣的外表與高超的待客技巧大受歡迎...

台灣薑母鴨登上瑞士大報！食材少了「這2味」 網驚：應是災難片

台灣在寒冬必吃的美食之一「薑母鴨」竟登上外國媒體版面！耶誕節腳步近了，瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）製作「耶誕大餐系列報導」，台灣的薑母鴨上榜了，但報導中的食材和作法，和台灣差異很大，瑞士版竟缺了最重要的米酒和麻油，讓網友直呼「成品應該是災難片」。

又見奇葩商品！Amazon賣「香蕉自動清淨機」 網皺眉：好像搞懂了

網路購物越發方便，民眾在家只要動動手指，心儀的商品就能送到門口。然而，網購的過程中不時會發現許多「奇葩商品」，近日一款「香蕉自動清洗機」在網路上掀起討論，其特殊的外型搭配新奇的功能...

齊人之福？雙胞胎嫁1個老公誓要「3人行」 新郎或觸重婚罪入獄

結婚結出禍？印度一對雙胞胎姊妹坍自小起就凡事都要在一起，不管是求學還是工作，近日更決定嫁給同1個男人，誓要「三宿三棲」3人行！荒誕的婚禮影片在社交平台上瘋傳，網民亦對婚禮的合法性提出質疑，不過3人一於少理，繼續享受新婚的愉悅。然而，齊人之福不易享，當地警方懷疑新郎已經觸犯了印度刑法中的重婚罪，如若罪成，新郎極可能要入獄7年。

恐怖！20歲孕婦出門慘遭「剖腹取嬰」曝屍牧場 調查驚揭心寒殺機

墨西哥發生恐怖殺孕婦取嬰案！一名20歲懷胎9個月的孕婦於社交媒體被1男1女誘騙出門，更遭強行剖腹取嬰慘死。2人事後被捕，調查揭開更心寒殺機，女疑犯因自己無法生育，於是狠下毒手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。