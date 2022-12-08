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監獄版三國志？警逮捕竊嫌「周瑜」 2個月後再抓「孔明」日網全歪樓
三國志角色要湊齊了嗎？日本警方近日查獲一家情色酒店，負責人「淺田孔明」雇用多名女性提供性服務，還被查出借用員工名義獲得營業執照，以躲避警方查緝。碰巧日本警方2個月前才抓到竊盜集團主嫌「周瑜」，這次又換「孔明」被逮捕，引發日本網友討論，笑翻直呼「這算用計失敗嗎？」
根據日本媒體FNN報導，東京澀谷一家頗具知名度的情色酒店「Sukkiri」因涉嫌公開猥褻被查獲，警方喬裝進入店內發現，有一名20多歲的女店員在半開放的包廂為男性顧客提供性服務。日本警方表示，包廂沒有門，座位之間的隔板也很低，光是從走道就可以撇見「男女辦事過程」，酒店很明顯就是要讓其他顧客看到。
另外，日本警方發現「Sukkiri」實際負責人根本不是登記在冊的人，而是在日本多地擁有多家情色酒店的淺田孔明，據了解，淺田孔明為了規避警方追查，還假借員工名義登記，來獲得營業執照，事後還給員工10萬日圓（約新台幣2萬）「封口費」，來躲避警方查緝。
消息一出引發討論，但多數日本網友多在討論「孔明」的名字，因為2個月前，日本警方才抓捕到竊盜集團主嫌「周瑜」，如今又逮捕「孔明」，令不少人直呼太巧，紛紛笑稱「下一個受害者是司馬懿嗎？」、「死諸葛走生仲達（意指死去的諸葛亮嚇跑了司馬懿）」、「諸葛亮用計失敗！」、「明明很嚴肅，但我聽新聞快笑死了」、「不要給孩子取這種尷尬的名字...」。
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