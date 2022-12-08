日本交通局PO一碗「僵硬泡麵」背後深意讓網友都睜大眼

平常行車時的路況好壞，與當下的氣候息息相關。若是在天候不佳的狀況下駕駛，發生意外的風險自然也較高。近來日本交通局，就以分享有趣的圖片，側面提醒駕駛要多注意極端氣候。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「國土交通省中部地方整備局」官方twiiter，近來分享兩張2022年一月拍攝的泡麵照片，說明在長野縣木曾地區，因為天氣寒冷的關係，連泡麵都會直接結凍，變得像圖中一樣堅硬，藉此呼籲用路人要多加留意路面結凍的行車風險。

交通局人員表示，每年進到12月，該地的道路就會開始凍結和積雪，並且會持續到隔年三月。由於路段有一些彎道和斜坡，因此不做好越野輪胎之類的準備，很容易就會在路上受困。特別是從氣候較溫暖縣市過來的車輛，特別容易疏忽而發生意外。最後也特別說明，圖中這碗展示用的泡麵依舊進了同事的肚子。

網友們見圖也紛紛表示「這根本是食品模型了」、「花了多久時間結凍啊」、「長野縣真的很冷」、「涼過頭的涼麵」、「根據地方的不同，有的還會降到零下20度以下」、「我老家也是這樣，洗的衣服常常結凍長出冰柱」、「不過化妝水卻無法結凍，某方面也是很可怕」。