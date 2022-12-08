妹妹宣佈懷孕…自己老公卻跑進廁所偷哭 網友戳破真相

國外一名女子在論壇上分享自己的妹妹最近懷孕了，原本是值得全家一起慶祝的喜事，不過這名女子卻發現丈夫的反應很奇怪，讓她懷疑丈夫有所隱瞞，因此上網求助網友。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名網友在論壇Reddit上分享，自己跟丈夫到娘家吃晚餐，剛開始原本餐桌上和樂融融，但是當妹妹分享自己懷孕時，整個氣氛瞬間變得怪怪的。女子感覺丈夫突然變得很安靜，周遭人站起來祝賀時，丈夫也沒有起身，只是一直盯著妹妹看。

女子關心丈夫，當時丈夫表示自己沒事，但是後來卻突然跑到廁所吐。吐完後他又低著頭坐在廁所的地板上，不肯讓女子扶他起來洗臉。這讓全家人都非常擔心，也讓女子覺得很奇怪。

回到家後，丈夫依然一言不發，女子關心丈夫的身體狀況，於是測量他的血壓和體溫，一切都很正常。不過清晨5:30左右，女子被淋浴間的哭聲嚇醒，一聽驚覺竟然是丈夫在浴室裡哭。女子立刻跑進廁所關心丈夫狀況，不過他依然沒有任何回應。

到目前為止丈夫依然拒絕談論到底發生了什麼事，只告訴女子自己有點不知所措。女子於是忍不住懷疑丈夫的反應是否跟妹妹懷孕有關。女子在文中寫到，之前妹妹曾經暗示過「姊夫」是自己的菜，想要跟這類型的人交往。雖然妹妹有交往中的男友，但種種因素加起來都讓女子覺得兩人怪怪的。

不少網友都覺得女子的丈夫可能就是「孩子的爹」，有些人留言建議女子跟妹妹聊聊，但也有人要她不要亂想，丈夫也有可能是分娩恐懼症。網友說罹患這種恐懼症的人非常害怕懷孕，自己的女友就常因為夢到懷孕而害怕到嘔吐。